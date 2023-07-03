搵工｜獲取錄後才知公司名聲很差　事主憂該否入職　網民各有見解

不少人希望能找到離家近又喜歡的工作，一名台灣網民是剛畢業的社會新人，前幾天錄取了一家活動公司的正職，公司不僅跟家裏同縣市，工作內容也是自己有興趣的，但她查了評價後卻發現這家公司是「黑心公司」，於是想問問網民們該怎麼辦。



「做」與「不做」，實在是值得細心思量：（按圖了解）

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一名網民在Dcard發文，她是今年的應屆畢業生，前幾天錄取了一家活動公司的正職，試用期薪資30K（編：台幣，下同），工作內容是自己有興趣的，公司位置又在老家的縣市，可以兼顧興趣與省錢，令她相當開心，但她後來去查詢過去員工對這家公司的評價後，卻發現負評慘不忍睹，像是：

．「叫員工代墊好幾萬」

．「訊息永遠在半夜和凌晨回」

．「好幾位主管很愛搞人」

．「老闆不體恤員工」等等



因產業別的關係，職缺幾乎都集中在台北，但若在台北工作的話，扣掉房租、學貸、餐費等必要生活開銷，「一個月可能存不到5000」，雖然錄取的那間公司不在台北，但她很怕進入公司後會身心靈受創，好處則是住家可以存錢，於是想問問大家的意見，「已經發現錄取的公司是黑心公司，還會去嗎？」。

網民紛紛表示：

．「我覺得剛畢業可以先去，累積工作經驗，若去了覺得不要，再找也可以，畢竟有實際去體驗過了」

．「工作怎麼可能都如妳意，加減做體驗看看」

．「三個月內想離就離，學會算薪資的方式，欠薪就去檢舉做功德」

．「進不好的公司很難真心工作，但可以先進去熟悉職場，花3個月把自己準備的更完備，找新工作」

．「進去體驗一下，以後就知道工作該怎麼避雷了」



不少網民則認為不要去：

．「我覺得沒必要去，既然已經負評如潮了那也沒有可能因為你進去就變更好，除非近期高層有換血過，那還有機會改變風氣，能嘗試看看」

．「我是覺得不要，進去容易離職難，可能會被情勒之類的」

．「負評都滿到連外網都看得到的，真的就不要進去浪費生命了，辦公室政治嚴重的地方，真的會待得很想死」

．「不要進去，儘管是垃圾公司，三個月就走，之後面試不太好解釋，面試批評前公司可是大忌呀」

．「不要去，現實往往比聽說的更可怕」



有網民則分享自身經驗：

．「不要去！再找別的，我當初也是有看到前公司的負評，結果也是想說磨練看看，最後還要提離職超後悔」

．「千萬不要去！我的前公司也是這樣，當初抱着試試看的心情，想着每個人想法不同，評價就參考看看，結果進去發現爛的要死，離職還被搞各種情勒」



有網民則建議：

．「你有膽量直接說離職就離職，我覺得就可以做看看，如果你是容易被情緒勒索的人，我看是不要去了，看到一個很重要的，千萬不要代墊錢，下班後不回訊息，做事都要附件給全部有相關的人」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】