拆解小紅老師、耀樂出席記者會打扮　專家稱他們穿黑或白有一意思

近來台灣me too事件連環爆，不少受害人都勇敢站出來出面控訴過去曾遭受到性騷甚至性侵。6月21日出面的，除了控訴曾遭炎亞綸偷拍私密影片的「抖音男神」耀樂，還有直播主「小紅老師」也控訴遭NONO（陳宣裕）性騷擾。巧合的是，耀樂和突然現身記者會的炎亞綸雙方都穿白色衣服，而小紅老師則是穿着全黑裝扮控訴NONO，對此專家也分析衣服顏色在記者會中所代表的意義。



台灣女藝人「小紅老師」與網紅耀樂分別以全黑及黑白色的打扮出席記者會：（按圖了解）

直播主「小紅老師」6月21日身着全黑衣服，現身開記者會，控訴遭NONO（陳宣裕）性騷擾，甚至在近20位受害者中，其中有2人遭到性侵，還有人被手指進入。「抖音男神」耀樂也穿着白色T恤、黑色帽子開記者會指控炎亞綸曾強迫發生性行為，甚至偷拍私密影片、慘遭外流，而炎亞綸則是穿着白色衣服、帽子突然現身記者會現場，引發議論。

對此來自台灣的行銷專家吳育宏分析，穿着黑或白，其實想要表達的是要追求一個事情的黑與白，不要有模糊空間，可能是要把一或零、黑或白或是正與反的事情講清楚，不要有太多閃躲的空間。

吳育宏表示，一般來說，一件事會有情、理、法三層次，通常穿黑或白表示想要談的是「法」，因為記者會或是大眾論述時，有時會把情和理混在一起講，那對當事人如果講太多情跟理可能不是他要的，可能是想要回到「法」的層面。因為有些比較嚴肅或甚至牽扯到刑責的，當事人可能沒有想講情跟理，是想要把「法」釐清楚。

同樣來自台灣的行銷專家胡桓士認為其實穿白色跟穿黑色，表示對於這件事情嚴肅跟重視性，如果這種場合穿大紅色或鮮豔顏色對外人觀感不太好，所以可以看到很多道歉記者會，只要不是制服，大部分都是黑或白或是暗色系顏色為主，在視覺觀感上也會讓人覺得重視這件事而非嬉笑怒罵。

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