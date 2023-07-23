嫌棄女友投身保險業！事業有成男友稱「不辭職不娶」　掀網民論戰

兩個人在一起的金錢觀，會涉及到彼此的生活品質，因此有不少人會在意另一半的經濟能力如何？

近日有一位年薪台幣400萬（約港幣102萬元）的男網民在社群論壇上表示，女友的工作是保險業，時常做沒有業績就和親朋好友下手，上個月只領了台幣1萬元左右。不過讓該位男友特別介意的是，女友的公司經常到處玩樂，也看不慣女友的主管畫大餅（編：指做出不切實際的承諾，騙取別人幫忙），氣到男網民直呼「女友沒離職的話，是不會娶的」。



事主的想法雖是激進，但亦反應出部份保險業的實況吧！（按圖了解）

+ 10

一名男網民在社群論壇「Dcard」上以「很討厭女朋友現在的工作」為標題，表示女友從事保險業，但時常沒有業績，上個月甚至只領1萬元左右，且公司時常辦活動到處玩、拜這個拜那的個，也受不了女友主管時常畫大餅的說「年薪百萬、買房買車、財富自由、環遊世界」。男事主直呼「就是找免洗業務（編：「即用即棄」的意思）， 洗完你身邊的人脈後就不管你了，然後再找下一個倒霉鬼，跟那種老鼠會有甚麼不同？」

事主提及，自己有車有房，還有間自己的小公司「去年營業額約1300多萬，獲利抓三成，年收入約4M上下」。他無奈表示「到底要怎麼跟她溝通請她離開保險業？女朋友一直找我討論終身大事…但說白了她沒離開保險業，我不會娶。」

網民回應到：

．「整天辦活動，拜東拜西真的超好笑，好寫實。IG就是一堆語錄，甚麼努力怎樣怎樣甚麼鬼的」

．「等到她有經濟壓力的時候她就會想清楚了，勸她真的是趕快離開。因為想要爬到頂，根本只有1%而已」

．「請她到你公司幫忙可行嗎」

．「也許你也是她其中一項保險而已」

．「要馬你就直接養她，跟她說不用工作了，不然就放生吧」

．「你年薪4M比起找工作她當前最重要的當然是趕緊綁定你」

．「我前男友就是進去保險業之後被我放生了 後面沒收入靠我養，叫他找別的工作還各種理由推託，在家當米蟲就以為有業績上門嗎？」



不果也有網民覺得：

．「建議與女朋友聊聊，已經有相關業務員經驗，想必應該也有相關保險證照，可以參考轉任公司內勤職缺，這樣收入會還蠻穩定的」

．「工作和錢的事關乎自尊，溝通要非常有技巧才行，你女友應該也只是為了拼高收入才入行，試着引導他產生興趣去嘗試其他工作吧」

．「其實一開始當然都是從身邊的人下手，但如果你做得好得到周遭親朋好友的信任，當然漸漸就會被推薦給越來越多人，有些人會說賺很多」

．「我覺得你可以跟她聊看看她為甚麼會去做保險，想達到甚麼程度短中長期目標都說看看，然後一起思考一下可不可行，如果她不會花到你的錢那其實你可以繼續觀察一下」



【延伸閱讀，更多人們對個別行業的偏見】

投身IT月薪理想 父母一原因要求他降薪做老師 事主嘆挫折感爆棚

+ 7

搵工｜收到公務員履歷一律不錄用？HR稱他們「2件事」比常人差

+ 8

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：唾棄女友賣保險！年薪400萬男無奈喊「沒離職不會娶」，掀兩派網友論戰】