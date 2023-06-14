網站嚴選2023年10大最理想職業！IT業佔4席　竟不及「這行業」多

何謂「最棒的工作」？這題其實沒有標準答案，每個人喜歡的工作優點和類型都不同。但許多被公認最優秀的工作都有一些共同點：他們薪水高，年復一年地挑戰我們，與我們的才能和技能相匹配，壓力適度，為我們的職業生涯提供晉升空間，並提供令人滿意的工作與生活平衡。



《U.S. News》運用上述這些特點將 2023 年的 100 項「最佳工作」進行排名，其中軟件開發人員（Software Developer）名列第一，年薪中位數為 120,730 美元（採 2021 年統計資料）。還有哪些工作擠進了最令人滿意工作的百大榜單前十名呢？

除了IT業，其實醫療行業在未來亦是前途一片光明！（按圖了解）

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Top 1：軟件開發人員（Software Developer）

年薪中位數為 120,730 美元



軟件開發人員必須具備革新的思維，同時還要能接軌創意與實務，將好的想法植入應用軟件，修正程式錯誤或開發新程式。尤其現代人生活大量仰賴 App，無論網購、個人金融、甚至下廚或運動都得用到 App，難怪軟件開發人員成為炙手可熱的工作。

Top 2：專科護理師（Nurse Practitioner）

年薪中位數為 120,680 美元



專科護理師為進階版護理師，扮演醫療輔助角色，和醫生有相同職責，在不同科別中都有各專科護理師，能提供病人與家屬一般醫療諮詢與專科護理指導。

Top 3：照護機構經理人（Medical and Health Services Manager）

年薪中位數為 101,340 美元



隨着照護機構日漸盛行，能掌控預算、營運機構，同時管理專業醫生、護理師團隊的專業經理人，自然容易被各大醫院或私人企業相中。

Top 4：醫生助理（Physician Assistant）

年薪中位數為 121,530 美元



醫生助理可提供醫療診斷和療程，並在開刀房協助醫生執刀。

Top 5：資訊安全分析師（Information Security Analyst）

年薪中位數為 102,600 美元



隨着雲端使用成為主流，雲端用戶十分重視個人或企業資訊安全。資訊安全分析師可以協助規劃、檢核資訊安全計劃，加強網路使用安全性。

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Top 6：物理治療師（Physical Therapist）

年薪中位數為 95,620 美元



物理治療師透過諮詢和觀察過去病歷，負責替病患規劃短、中、長期的物理治療方案，釋放病患的不適，並制定復健方式，讓病患有機會自行改善症狀。

Top 7：財務主管（Financial Manager）

年薪中位數為 131,710 美元



企業要成功，財務管理相當重要。在後疫情時代，各企業更重視撙節成本、財務效益，好的財務主管就能替公司改善財務體質。

Top 8：資訊主管（IT Manager）

年薪中位數為 159,010 美元



企業要成功，除財務管理，資訊管理也很重要。尤其大型企業更需要專精的資訊主管，才能讓資訊科技相關業務順暢營運。

Top 9：網頁開發人員（Web Developer）

年薪中位數為 77,030 美元



從企業品牌到個人，現在大家都越來越重視開發客製化網頁，將流量鎖在自有平台上。網頁開發人員可透過程式編碼，製作出你要的版面、功能甚至特效。

Top 10：牙醫（Dentist）

年薪中位數為 160,370 美元



牙醫一直算是頗夢幻的職業，從病灶治療到涉及口腔美觀的矯正，牙醫都能滿足你的需求。

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