女生最想嫁10大職業　公務員、律師榜上有名　醫生居然只屈居第二

想嫁給甚麼職業呢？



大家在選擇要共度一生的伴侶時，除了會考量對方的個性與家庭等條件之外，許多人也會將對方的職業納為考慮的標準之一，包括工作帶來的收入和工時長短等，而每個人能接受和想嫁的職業也都不同。

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出「女生最想嫁的十大職業」一起來看看，跟妳想的有沒有一樣吧！

以客觀條件來說，以下的職業又確是有着它們獨特的優勢！（按圖了解）

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No.10 運動員

不論是甚麼運動，身為職業運動員，往往都有着優越的身體素質、加上堅毅又穩定的心理狀態，讓不少人認為嫁給運動員是個好選擇，除此之外，不少人也表示，與運動員結婚除了可以省下自己請教練的費用之外，未來還能教小孩運動，讓全家一起保持良好的運動習慣。

不少網民也紛紛分享其實運動員收入很不穩定，「有時候表現真的很重要，表現不好相對來說薪水就低」、「其實會擔心身體狀態，不能受傷，受傷的話未來職涯就會有疑慮，經濟狀況也會不穩定」、「放假都還在訓練，因為要保持最佳狀態」、「家庭生活像是偽單身」。

No.9 公務員

穩定的薪水加上不需要應酬，的朝九晚五固定上班時間，讓公務人員有較多的時間能夠陪伴家人，此外，還有國家提供的各種福利，包括婚、喪、生育、子女教育等補助，加上退休生活也相對來說有保障，成為不少女生想嫁的職業之一。

但不少網民也表示，公務人員的薪水是有極限的，「公務員雖然穩定，工時也固定，但就是薪水往往不夠買房」、「鄉下公務人員可以，但在台北這種地方就有點難」、「想要穩定平凡的工作，公務人員就是很好的選擇」、「如果本來就有房，公務人員是很好的選擇呀」。

No.8 YouTuber、網紅

隨着現今自媒體的發展，網紅和YouTuber成為不少人夢寐以求的工作，也成為不少人想要嫁的職業之一，許多人認為網紅和YouTuber的工作屬於「邊玩邊工作」，在玩樂的過程中也能透過拍攝影片或照片來賺錢，時間的安排上相當自由。

YouTuber和網紅也往往都有着有趣的幽默感、帥氣的外貌等獨特又出色特質，「YouTuber真的很棒吧，邊玩邊工作，而且會紅一定有他的魅力」、「網紅也是很賺，可以到處玩、到處拍照，但還有錢可以賺」、「YouTuber好笑又賺得多，超讚好嗎？」。

No.7 律師

時常穿着西裝，加上講話充滿說服力和邏輯，讓不少人都對律師這個職業感到着迷。此外，律師因為職業緣故，會接觸到各式各樣的案子，往往給人一種見多識廣的穩重感。不少人也表示，嫁給醫生的最大好處就是，別人不敢隨便欺負她。

網民對於嫁給律師也紛紛表示，律師的工作時間其實相當長，「嫁給律師可以說是嫁給了孤單」、「有時候吃一頓飯都是奢侈的想法」、但也有網民認為「還是要看是甚麼領域，有些真的很忙很忙」、「但律師真的很多故事可以聽」。

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No.6 藝人、模特兒

不少人總是會幻想嫁給自己的偶像或是在舞台上光鮮亮麗的明星們，明星們除了有亮麗的外型之外，收入相對其他職業來說也高出許多，是許多小迷妹們的夢想，但也有網民表示如果選擇嫁給了公眾人物，就要承受着那些壓力，私生活自然也會備受關注。

除此之外，網民也表示，如果嫁給藝人的話，要接受另一半在美女如雲的演藝圈工作，「身邊都是美女，風險好大」、「看到新聞都一堆明星外遇，畢竟本身的圈子就是充滿鮮花」、「心態很重要，要自己培養安全感，也不要太把網民的話當話」。

No.5 總裁

霸總在言情小說和小甜劇中出現時，總是會給人一種在外是「高冷小狼狗」，在內卻是「撒嬌小奶狗」的完美形象。加上電視上出現的總裁總是穿上西裝，完美展露俐落又得體的高級感，讓很多人對於總裁到想像，都充滿着霸道又多金的完美幻想。

不少網民也紛紛表示，「不要再看小甜劇或是言情小說了，現實生活中的他們就是又忙又累」，「並沒有那種帥氣又多金的霸總啦，普遍都是總裁或是CEO都是老男人了」、「醒醒呀大家！真實世界是沒有這種完美形象的人的」。

No.4 工程師

不少人認為工程師的交民圈相對起其他職業來說較為單純加上工時長，讓另一半相當有安全感，在經濟方面，一年下來的薪水加上分紅破百萬往往不成問題，此外，工程師們良好的分析能力，往往都能快速又直白的分析出優劣，讓許多人都喜歡相當喜愛。

但也有不少網民認為工程師的理工男形象，往往都是不懂浪漫的直線腦袋，「身邊的工程師都超級無敵直男，雖然是真的單純，但有時候真的不知道怎麼跟他們相處」、「我的工程師男友就是不懂浪漫但單純到不行」、「工程師就是直線想，一個口令一個動作」。

No.3 軍警消

說到制服控，就不得不提到「軍警消」，帥氣制服加上他們壯碩的身材，不論是軍人挺拔又正氣的模樣、警察展現出的正義與威嚴感，或是消防員的果斷與敏銳，都讓人感受到滿滿的魅力和安全感，但也有不少人認為軍警消的自由時間相對來說較少。

此外，也有不少網民認為軍警消的工作風險較大，「嫁給軍警消，其實就要有不能一直陪伴的心理準備」、「雖然穩定又帥氣，但相對來說風險也比較高」、「消防員真的是風險大，每出一次任務就擔心一次」、「另一半是軍警消的人，心理素質都要強大一點」。

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No.2 醫生、醫護人員

除了薪水高又穩定之外，醫生和醫護人員總是給人聰明、善良和有耐心的知性形象，加上崇高的社會地位，讓不少人都想嫁給醫生或是醫護人員。除此之外，也有不少網民認爲如果老公是醫生或是醫護人員的話，在身體不舒服時，總是能及時得到照顧，讓人感受到相當有安全感。

但也有網民表示，醫生幾乎都要24小時待命，沒有所謂的上下班，「嫁給醫生，就要知道他並不完全屬於你，因為那是他的工作」、「醫生真的沒有很多時間可以陪伴另一半」、「雖然醫生的薪水高，但壓力跟責任制真的不是蓋的，壓力很大」。

No.1 老師、教授

女生最想嫁的職業首選就是「老師」和「教授」，不僅工作和收入穩定之外，作息也相當規律，一年還會有寒假和暑假兩個假期，可以好好旅行和放假。此外，也有不少人表示，嫁給這個職業最大的優點就是不必擔心小孩教育和升學問題。

網民們也表示，該職業的人，因為要面對形形色色的學生們，所以都會特別有愛心和耐心，「工作穩定之外，情緒也會相對來說穩定」、「寒暑假絕對是最好的優點了，有很多時間可以好好休息」、「小孩的教育問題也能即時獲得解答」、「整天就是學校跟家裏而已，生活圈乾淨又規律」。

（DailyView網路溫度計授權使用）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年04月21日至2023年04月21日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『女生最想嫁的職業』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】