同事偷將事主講是非對話截圖　私下供其他人閱覽　主管知情仍默許

古裝宮鬥劇《甄嬛傳》曾掀起「職場腹黑學」討論熱潮，也讓許多觀眾感嘆不能隨意相信身邊的人事物。近日有網民在PTT發文，描述自己遭要好同事「背刺」，主管還默許這樣的行為發生，令他心寒表示「感謝它讓我學會絕對不要隨便透露自己的資訊」，不少網民心有戚戚，「這種人多到你無法想像」。



就算是跟同事講是非，最好還是別留下文字的證據吧！（按圖了解）

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這名事主表示，他和同事A在公司關係不錯，他們在LINE創立群組聊私事，對方表現的很關心自己，沒想到同事A 是雙面人，偷偷把他們的對話截圖傳到另一個有主管在內、該事主不在的群組，利用別人的私密對話獻媚於主管。

這名網民時隔1年才發現同事A的所作所為，但對方死性不改，之後又創立新群組拉人進來，專門講這名網民的壞話。

直到同事B看不下去，將此事告訴這名網民，但他發現主管不只喜歡一起這樣聊八卦，還默許同事A的行為。這名網民無奈發文詢問，自己剛出社會不久，這樣的人是不是算多，也感嘆此事教會他「絕對不要隨便透露自己的資訊」。

許多網民紛紛留言表示驚訝：

．「自己白癡給人套話，怪誰」

．「傻子才用自己八卦當話題」

．「你第一天出社會？」

．「所以不要亂加群組嘛！怪誰呢？」

．「笑死，剛畢業484？」

．「自己嘴巴大愛炫耀被捅也是活該」

．「有沒有想過是你自己的問題」

．「重點是你沒事怎麼會以為同事A是好朋友」

．「自己蠢怪誰，這種人不管在職場跟學校都很多，你難道現在才發現嗎」



也有網民認真回答，表示：

．「防人之心不可無」

．「有啊，假裝是朋友有困難時要你幫忙，有好處時直接選擇性失憶，出社會就很多這種利己主義者」

．「多到翻，在公司我只相信我自己」

．「這種雙面人數不勝數」

．「主管會假裝沒看到，因為罵你比罵他好」

．「職場上只能講幹話，不能講心裏話」

．「多的是見不得別人好的人，尤其是出了社會，防人之心不可無」

．「越低端越愛玩這種無聊招數，代表上班太閒、不夠操」

．「多到你無法想像」

．「會背後講人是非的，我一律不理他，人品有問題」



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