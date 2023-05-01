勿與同事交換IG？事主無意一句激嬲人　幸獲升職卻被杯葛終被炒掉

職場同事相處久了，可能會開始交換彼此分享IG帳號，和同事一起出遊打卡之餘，還可以增加更多的生活話題，拉近彼此的感情。可是給了IG之後卻可能麻煩纏身，自己的私生活都被當起茶餘飯後的話題，甚至連只是發文慶祝升遷也慘遭同事白眼。



一名網民在Dcard發起一篇勸世文：「永遠不要給同事IG」，表示因為他做了一件事情，慘遭職場霸凌。

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事主表示，在上一間公司的時候他就傻傻給了IG，跟同事一起出遊時都會拍照打卡。某次公司分配了計劃案給各位同事，此計劃案影響升遷，因此他努力花了一個月準備的計畫竟然通過了，便開心地發限時動態慶祝「自己努力沒有白費」，卻被落選的同事在IG上滑到，以為事主發文在「嘲諷」他，憤而聯合其他同事排擠事主，導致原本一組六人的團隊，其餘人馬全都不再跟事主說話，即使談到這個案子，其餘人士也都全部裝聾當作不知道。

事主表示，自己雖然獲得升遷，但卻因為受到下屬的排擠，下屬們把事主的交代事情當作不知道，甚至還被同事指控事主故意把工作都推給她，害她沒時間準備，甚至處處找她麻煩、挑釁她，而這樣的指控使得上司認為事主人品大有問題，因此決定開除事主。

網民看了也留言勸世：

．「職場要堅守一條準則，『上班是同事，下班不認識』」

．「真的職場沒朋友，不要跟別人太好，透露自己太多訊息」



交換IG似乎是友好的表現，但加了太多的同事，有時會陷入「到底該發還是不該發」的困境，深怕自己的私生活全部被看光光，就有網民在樓下貼文表示，「我也是在剛出社會時傻傻加了，結果私生活都被一些無聊同事拿來茶餘飯後。」另個網民就建議，「發摯友啊xddd，只要是現在的同事我就不會給摯友」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】