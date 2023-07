同事工作不順　該告訴他你將升職嗎？處理不當或讓你失去戰友信任

在職場上,如果獲得加薪或升遷,你會告訴同事或朋友嗎?如果你的朋友剛好遇到裁員,你還會分享你的喜訊嗎?



根據德州大學麥庫姆斯商學院(McCombs School of Business at The University of Texas)助理教授安娜貝爾.羅伯茲(Annabelle R. Roberts)、芝加哥大學布思商學院(University of Chicago Booth School of Business)行為科學副教授艾瑪.萊文(Emma Levine)和康乃爾大學(Cornell University)管理與組織助理教授奧薇爾.塞澤爾(Övül Sezer)的研究表示, 相較於分享好消息,隱瞞成功更可能會損害人際關係。

顧慮到朋友的心情而隱滿自己的成功,反而會讓對方更受傷

在實驗裏,他們募集了 150 對朋友、同事及伴侶或配偶,要求其中一個人向對方分享或是隱藏最近獲得的成功,再讓對方得知隱瞞的事實,依照感受打 1~7 分。結果顯示,分享成功對方的受傷分數為 1.7 分,隱藏成功對方的受傷分數則達到 3.8 分;也就是說,隱瞞所造成的傷害更大。

另外,分享或隱藏消息的人,被懷疑有家長式動機(為了替對方設想,限制對方的自由與自主權)分別得到 2.6 分和 3.9 分。當我們單方面地認為,隱瞞成功是為對方好,卻可能在無形中忽視他人的意志,導致讓對方認為彼此的關係不對等。

升遷不告訴同事,小心賠上信任感

在另外一項實驗中,研究人員讓 106 位學術同僚模擬一段情境,當他們透過網站上得知一位和自己較親近的同事獲得一份夢寐以求的工作時,和他見面詢問工作的近況更新,再根據同事的反應(分享或隱瞞消息),為感受打分數。

結果指出,對同事隱藏成功的消息,會損害後續的信任與合作關係。當同事和自己分享喜訊,願意信任對方的分數有 3.9 分,將來有意願合作的分數則是 5.1 分;但如果同事有所隱藏,願意繼續信任的分數只有 2.2 分,同樣地,合作意願也較低,只有 3.6 分。

所以,隱瞞成功會產生一連串的負面效果。一旦對方降低對自己的信任感,甚至不想和自己維持較友好的關係,就不會在自己需要幫忙時進一步協助你;換句話說,你可能為此失去一位朋友,甚至是商業夥伴。

萊文建議,即使擔心自己分享在工作上的成就會讓其他人感到心煩,還是可以告訴朋友。她表示:

先假設其他人會嫉妒你而非替你感到開心,這個想法本身就會破壞人際關係。

【本文獲「經理人」授權轉載。】