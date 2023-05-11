肯努力的人總被懲罰？受着這種不公義　只因上司大多抱這心態管理

我留意到香港職場有一個現象，就是欺負和懲罰努力的人。今天半宅職薯就和大家討論這個現象。



朋友被懶下屬欺負的經歷

最近和一位任職大機構的朋友聊天，言談間他表示被同事欺負：既把工作推到他身上，又在背後說他是非，說三道四，令他身心疲備。

當我問深入一點，這些欺負他的同事竟然是比他低級的職員！這些又懶又惡的同事，既無上進心，又無羞恥之心，經常交出劣質工作。

朋友擁有中上學歷又年青，前途一片光明，於是本着多一事不如少一事的心態，「硬食」這些懶下屬的手尾，變相因為努力和上進而得到懲罰。

相關文章：搵工｜好老細、好崗位怎揀好？網民各有意見 專家建議看這點決定

+ 11

又懶又惡橫行無忌

當一個機構大至一個點，以致一個懶惰員工的上司和上上司，都沒有解僱懶惰員工權力的時候，機構便會出現欺負和懲罰好員工的現象。

歸根究柢，就是不少擔任管理職位的人員都有一個弊病－怕事。

而那些又懶又惡的職員，通常又有幾度板斧令管理層難以招架：投訴管理層針對、歧視、不公平……等等把矛頭直指管理層個人身上的控訴。

軟弱怕事的管理層薪高糧準，首要事項是保住飯碗，結果對於那些又懶又惡又喜歡濫用投訴機制的職員，都避之則吉：你不工作不打緊，只要不要搞事便好了。

無能管理層也要顯示威風

當然，這些軟弱怕事的管理層，也不會讓自己被人欺負得喘不過氣，總要找人出來消消氣。

哪些人最好欺負呢？就是勤力上進又聽話的好員工。

好員工為着自己的工作評語和晉升前程，通常不會抱怨和質疑上司的安排。於是軟弱怕事管理層便把大部分的工作推到這些好員工身上。

這些軟弱怕事管理層又會否給予好員工上佳工作評語呢？通常又不會的。

因為軟弱怕事管理層也要向老闆交代。太好的工作評語，某程度又反映對下屬期望低，對這些軟弱怕事的管理層自身不利。

結果一個又懶又惡員工的工作量只有好員工的幾份之一，卻擁有着和好員工分別不大的工作評語。

說到尾，就是懲罰上進勤力又有責任感的好員工。

結語

人善人欺上司欺。在軟弱怕事管理層的領導底下，勤力盡責的好員工注定是會受到懲罰的。好員工想要升職嗎？便把懶惰又難管理員工的工作都推到他身上，然後只給他好一丁點的工作評語。

而事實上，軟弱怕事管理層的數目是相當的多，難怪不少職場新丁，年紀輕輕便選擇躺平了。

【延伸閱讀，更多職場故事】

年輕人心態果真出了事？00後老闆分享經歷 嘆3個月炒了3位00後

+ 13

解僱｜究竟發生過甚麼事？她入職10天落力工作 竟惹老細不滿被炒