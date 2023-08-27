點只得意咁簡單！日本人氣公仔藏健康元素　打工仔靠佢好過用咕𠱸

上班族在辦公室工作時，總會煩悶，甚至不自覺駝背，導致姿勢不正，甚至影響健康。日本Funbaruzu推出一系列的可愛毛絨娃娃，近期就爆紅，除了有各式動物的造型外，一看就帶來療癒感，最重要是居然還能矯正姿勢，讓身體不會駝背，讓許多日本上班族都搶着買。



現代上班族的工作中，許多人都會長時間使用電腦，但有注意自己常常腰痠背痛，可能就是因為駝背的關係，除了熱賣的矯正椅外，現在當紅的是矯正姿勢毛絨娃。

即睇這些毛公仔的用途及款式：（按圖了解）

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Funbaruzu推出的娃娃中，造型包括貓熊、浣熊、鴨子、貓咪、刺蝟等，但是娃娃造型奇特，原來是適合上班族使用，把娃娃掛在桌邊，使用電腦時，用身體夾着娃娃，就可以避免駝背姿勢，近期在日本就爆紅，且受到熱烈討論。

根據官網的介紹，該款娃娃設計時，就刻意有着弧度，以及舒適感，用身體長時間夾住，也不會造成不適，且不管是工作、開會時都能使用，而且照片上看起來，還有着動物陪着上班的萌Q感，一整個超療癒又能超健康啦！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】