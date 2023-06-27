咖啡｜常喝增心臟衰竭風險？醫生揭「5好5壞」　不超這份量便可以

許多人每天都要來上一杯咖啡，不論是為提振精神或生活中的小確幸，咖啡已堪稱全球最受歡迎的嗜好性飲料。不過咖啡對健康是好是壞始終存在爭議，而2023年3月刊登在《新英格蘭醫學雜誌》的報道，更指出每天一杯以上的咖啡雖然能讓人增強活動力，卻導致睡眠時間減少，喝多恐引發心臟衰竭風險。



這也讓不少人憂慮：難道真得把這生活中的嗜好給戒掉？台北市立聯合醫院陽明院區心臟血管內科主診醫生李穎灝表示，這項研究確實提到心室早期收縮的比例會因為喝咖啡增加，約從每天100次變成150次。

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過往研究告訴我們，即使沒有心臟結構的問題，心室早期收縮過於頻繁，也可能增加幾年後心臟衰竭的風險。而「過度頻繁」的程度，通常須達到1天內有10%比例以上的心跳為心室早期收縮，才考慮用藥治療。所以以一天平均心跳10萬次來計算，10%大約也是一天1萬次的心室早期收縮，和一天150次相比起來，差距甚大。

因此，或許可從這項研究推論說，對於有心臟衰竭或相關風險者，是有理由建議患者別喝或少喝咖啡，但這只是一個推論，仍須更進一步研究證實這個論點。至於健康的成年人，喝不喝咖啡根據個人喜好決定就可以，不需要想太多。

其實另有研究指出，咖啡含有許多抗氧化物，還有多酚類以及維他命B2丶B3與鎂丶鉀等營養成份，對健康有很多益處。來自台灣的營養師彭逸珊日早在Facebook表示，每樣食物都有優缺點，喝咖啡也有「5好5壞」，適量引用才不會有害健康，並建議每日咖啡因攝取量不要超過300毫克（包含咖啡、茶、朱古力等）。

彭逸珊指出，咖啡的「5好」包括：提振精神、含抗氧化物質、提升運動表現、幫助燃脂減重及降低心衰竭機率。但若長期飲用，則要慎防容易心悸、骨質疏鬆症、睡眠品質變差、刺激腸胃黏膜、咖啡成癮等「5害」。

以連鎖超商7-11咖啡為例，大杯凍美式咖啡的咖啡因含量就高達272毫克，大凍拿鐵也超過205毫克；熱咖啡則略低，分別為237.7與191.5毫克，但一天若喝到2杯肯定超標。值得注意的是，不少人以為只有茶、咖啡含有咖啡因，忽略了市售能量飲或止痛藥也含有咖啡因，一不小心就攝取過量。

台中慈濟醫院家醫科醫生李宜軒表示，雖然台灣國健署建議，成人每天咖啡因攝取量應不超過300毫克、孕婦不超過200毫克，但生活中有許多含有咖啡因的食品，卻不在食藥署標示規範內，譬如朱古力、能量飲、可樂、咖啡相關製品及止痛藥。

「含咖啡因食品、飲品與藥物應避免交互食用，以免攝取過量咖啡因造成不適。」李宜軒解釋，咖啡因與部份藥物會產生交互作用，服藥前最好先停看聽，事先諮詢醫生或藥劑師，才能享受咖啡因，讓健康無礙。

1. 咖啡因會抑制身體吸收口服甲狀腺素，易有藥物濃度不足風險

2. 含麻黃鹼的感冒藥與咖啡因同時服用會過度刺激中樞神經造成亢奮

3. 鎮定安眠類藥物與咖啡因相互抵制。



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