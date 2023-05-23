職場厚黑學｜比直接炒你更卑鄙！老細10大手段　在明在暗迫你辭職

編按：公司解僱一位職員不難，不過很多上司更習慣用不同的方法迫使下屬自行離職。以下由內地資深獵頭王付有分享的10個上司趕人走的手段，或者你亦時有所聞。



1. 不斷放大你的缺點，從內心打擊、摧殘你，讓你失去自信，你自己就主動離職了。

北京一家公司的財務老總對付一位女性財務經理就是採取這種手法，把財務經理折騰得想跳樓。最後，財務經理不得不選擇離職。休整了幾個月後，被她大學同學推薦到另外一家公司做高級財務經理了。

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2. 採取孤立政策。

人在職場，上司的態度決定同事對你的態度。所以，當上司想孤立你時，你的同事自然就會選擇和上司站在一起。這也許就是人性的弱點。杭州一家公司的運營經理，因為其他原因和運營總監發生矛盾，運營總監沒有開除運營經理的權力，但運營總監就採取孤立政策，致使運營經理離職……

3. 把你的簡歷偷偷給獵頭，讓獵頭挖走你。

老王曾做過獵頭，遇到過很多奇葩的案例。比如小宋想幹掉上司，就用QQ小號把自己上司的手機、郵箱還有自己對上司的認知等一起發給了獵頭。最後，獵頭真的把小宋的上司給挖走了，而小宋也因為平時業績和表現不錯，接替了上司的位置。小宋在上司離職的歡送會上，哭得很傷心，捨不得上司走，搞得上司好像疏忽了一個好下屬。

職場上，有下屬把上司的簡歷給獵頭，把獵頭挖走；但也有上司把下屬的簡歷給獵頭，讓獵頭把下屬挖走。杭州一位職場人就是這樣，他認為自己的一個下屬能力很強，對自己的職位可能有威脅，就通過其他的人把下屬的簡歷給了獵頭。獵頭挖走了對方的下屬。當下屬提出離職的時候，這位職場人死活不同意，一直挽留，説公司離不開這樣的下屬。但下屬已經拿到了更好的offer，堅持離職！所以，職場，一切都有可能！

4. 懂佈局，會挖坑。

前幾天和一家公司的總裁聊天，他説，最高水平的人懂佈局、會挖坑，不僅會先讓自己掉坑裏，還會自己走出來。這是自我設計陷阱，目的是為了別人挖更大的坑。還有一個財務老總説，作為財務老總，如果不懂佈局、不會挖坑，就不是高水平的財務老總。真正的高手都會給老闆佈局和挖坑，還不能被別人看出來，但也不能讓老闆跳進坑裏面。

因為你挖的坑和布的局被別人看出來，你就面臨被離職的風險；如果你挖的坑或佈的局讓老闆跳進去，就沒有人給你開高薪了。你只有做到自己佈局、挖坑，也只有你自己可以解局和填坑，老闆才會認為你很牛，才會不眨眼地給你高薪！

5. 善於利用和控制他的情緒，尤其是利用情緒不在線的人來打擊不聽話的下屬，或者讓不聽話的下屬離職。

職場上，你有沒有發現，你經常被人針對，難道你上司不知道嗎？肯定知道，或許就是你上司在幕後操作。但被操縱者根本不懂自己在被人利用。這才是有智慧和沒有智慧人的區別。

6. 給你安排根本無法完成的任務。

比如你的能力可以幹80分的工作，你的上司給你安排了200分的工作。其目的就是看着你出錯，等着你出錯，上司再出面指正和「教」你如何解決問題。在這之後，你還是沒有完成。這就造成你連續兩個季度考核為D，你就會被離職。這招不是陰謀，是陽謀！

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7. 明升暗降，尤其是跨區域調動。

比如北京一家互聯網公司的某職場人，想幹掉自己的下屬，就給自己的下屬來了一個「 明升暗降」。他的下屬原是一個經理，於是，調動下屬去中部城市做城市副總，鍛鍊鍛鍊。但遺憾的是這位被調動的職場人不懂「距離權力最近的地方才能得到提拔」這個道理，很快就被公司高層遺忘。

8. 利用公司輪崗的政策，專門安排你到公司邊緣部門，或者即將被砍掉的業務部門。

比如深圳一家公司就有這樣一個案例：小查，在公司發展不錯，能力也強，但他的上司感覺自己的位置可能受到小查的威脅，就利用公司輪崗政策，把小查調到了公司即將被裁撤的部門。果然，不到一個月，該部門被裁撤，小張雖然選擇了繼續留下，但信心受到了嚴重的打擊。

9. 不給你分配工作，天天讓你閒着。

這種思路比較明顯，老王就不贅述了。

10. 安排和你關係不好，或者喜歡和你作對的人加入到你的項目組或者成為你的助手。

其目的就是把你搞得不開心，工作無法完成，你自己就離職了。杭州某公司好像一直採取這種方式來讓員工離職！

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