衰老細｜打工仔請年假竟被上司刁難、公審　決定辭職還被他嘲諷

年底將近，許多人發現自己的年假還沒排完，會趁月底請完，不過若遇到上司刁難，不少人會尋求法律救濟。



日前就有一位網友自述，預計請5天年假，卻被經理找去約談，還在開會時被公審與嘲諷。不少過來人建議她向勞工局申訴。

打工仔合情合法地請假，怎知卻遇上司刁難：（按圖了解）

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一名台灣的上班族在Dcard表示，她因為私事規劃，想在1月7日、1月9日、1月10日、1月16日、1月17日請年假，並且於兩週前就跟代班同事溝通過，而且代班同事是經理的女兒，她回應「經理已經同意了」。

沒想到上週經理卻找她談話，指出「只能給2天年 假，因為年假是要按比例請的，就算去問行政也沒有用，我不會准假」。對此，事主查了台灣的勞基法，發現勞基法第38條第2項寫道「年假可以由勞工排定」，並沒有「按比例請假」的規定，而且雇主可以跟勞工協商請假事宜，並非能直接「命令員工」。

於是事主將勞基法規定傳給經理，希望能再次溝通。沒想到開會時，經理直接將對話傳到公司群組，並指出「情、理、法，既然要開始談法，那麼從現在開始，所有事情都按法來走，以後所有人請事假都要有證明，打掃不乾淨要記處分等」，內容還夾雜許多冷嘲熱諷，並且翻出以往的請假、工作缺失等等，甚至到最後還飆罵員工。

事主指出，經理告訴她「休假會讓妳請，因為我也會怕員工舉報，但之後就沒那麼好說話了。而且因為妳的舉止，會讓我更嚴格規定員工，造成同事的不便，也會讓妳更難做人」，這讓事主承受了很大的壓力與惡意，她將過程錄音並提出辭呈，沒想到經理還諷刺她「遇到事情就離職」。文末，事主求助「在這種情況下，能否向勞工局提出申訴呢？」

對此，網民回應：

．「如果事主有錄音存證，可以順便向勞工局檢舉，給上司一個小小的教訓！依我的經驗，申訴之後，公司就會開鍘了」

．「妳有留下請年假被刁難的證據，就直接提報勞工局，反正妳離職最大」

．「好噁心的上司，這已經是職場霸凌了」

．「請年假不需要任何理由，隨時隨地都可以請喔」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】