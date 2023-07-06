轉工｜20種能力2023年職場最搶手！這些軟技巧比數碼技能更應早學

輝達（Nvidia）近期宣佈將與軟件公司合作開發軟件工具，其 IT 部門副總裁拉瑪・阿基拉尤（Rama Akkiraju）更斷言這項工具可以取代客服、人力資源的基礎工作。從 AI 盛行後，職場掀起了一波「取代工作」「特定職業消失」的討論，讓不少工作者擔心，該如何維持自己的競爭力。



想回答這個問題，最好的角度之一是從了解「需求端」的想法開始；美國線上學習平台 Coursera 日前公佈《2023 工作技能》報告，從上百個國家、3000 多間企業的情況，整理了當前職場中「需求成長」最快速的 20 種技能。

數碼技能今時今日當然重要，但其實有些軟性技能，是各行各業都能鍛練到出來啊！（按圖了解）

+ 26

數碼技能需求成長快速，仍需要軟性技能相輔相成

Coursera 將技能區分為了兩大種類：數碼（Digital）與軟性（Human），前者代表一個人能夠了解、使用某項科技，並以此創造價值；後者則是強調「與他人連結」的能力，包含溝通技巧、批判性思考、領導或決策力等。

兩大種類分別有 10 項需求成長最快速的項目：

數碼技能

1. Scrum 軟件開發說

2. 資料視覺化

3. 客戶成功工具

4. 電子商務

5. CRM 相關軟件

6. 使用者體驗設計

7. 敏捷軟件開發

8. 軟件架構開發

9. 系統軟件開發

10. SEO（搜尋引擎最佳化）



軟性技能

1. 故事的技巧（storytelling）

2. 變革領導

3. 組織發展

4. 影響力

5. 人員管理

6. 文化形塑

7. 合作能力

8. 決策能力

9. 溝通能力

10. 策劃能力



針對調查結果，Coursera 分析了技能發展的相關趨勢與脈絡。首先，數碼技能在整體需求上都成長得比軟性技能還快，不難推敲是因為越來越多工作都仰賴新技術支援。但於此同時，數碼技能的排行變化也更加頻繁，對比 2022 年的統計，僅有資料視覺化、使用者體驗設計 2 項技能仍在榜上。軟性技能則相對穩定，有一半項目和去年相同，凸顯前者聚焦於當前企業、組織的需求，而後者「帶着走」的可能性較高。

同時，「以客戶為中心」相關的技能成為顯學，包含使用者體驗、CRM 軟件、客戶成功等等，是每個產品和服務推出流程中的核心。對照軟性技能的列表，說故事的技巧、影響力和溝通等的對象，一樣會涵蓋到顧客端，必須更頻繁且深入了解你的使用者，才可能說服他們買單。

同理來看，其實可發現數碼和軟性技能中，有許多是互相融合、補足的能力。舉例來說，要落實敏捷軟件開發、電子商務，都得仰賴溝通、合作能力；一位主管已具備好的說故事技巧、領導能力時，若能加上分析資料，再產出好讀的圖表，會有效增加說服力，並幫團隊做出更好的決定。工作者應同時發展數碼技能與軟件技能，以激盪出更多優勢。

相關文章：哪些職業20年後或將式微消失？ 銀行員、飛機師首當其衝有原因…

+ 9

企業往技能靠攏，頭銜、學位不再是人才保證

工作者首先應留意哪些技能值得發展，其次是重新理解企業招募、培養與留任的新走向。 德勤會計師事務所（Deloitte）蒐集了逾 1200 位高管、人資與僱員的調查指出，將有越來越多公司的招聘轉往「技能為主」的方式：在 HR 尋覓和辨認人才時，學歷、過去職務所佔比重會逐步下降，求職者是否具備現在組織所需要的技能，才會是箇中關鍵。

德勤舉例，當一家電信公司需要機器學習技能的人才時，它不會只尋找當前正從事機器學習或人工智慧工作的人。招募單位會分析更多在履歷中「掛上」機器學習專家的人，了解他們實際的發展經驗和成果，以擴充相關人才庫。

聯合利華的「U-Worker」模式，或許也是其中一種未來職場的模樣：企業內部有一群員工簽訂了彈性的合約，除了享有一定薪酬和福利外，也根據自身的專長技能，在不同專案之間流動、貢獻，並不受限於職稱和部門。 聯合利華告訴德勤，部門間的隔閡將在未來消失，觀察「員工貢獻」的準則，在於他擁有的專長技能與實際產出，而非職位和年資決定。

面對人才需求的改變，工作者也該撕下貼在自己身上的「職銜」標籤，無論是某個學系畢業、過去做了哪些工作，都不見得會是前往下一份職缺的通行證，成為一個具備充沛「技能組合」的人，才是未來競爭力的保證。

【延伸閱讀，更多未來職場趨勢】

ChatGPT｜AI科技威脅打工仔飯碗？6種應用方法 反可提升工作效率

+ 23

進修｜LinkedIn公佈20大熱門線上課程 了解職場趨勢增值不嫌晚！

+ 37

【本文獲「經理人」授權轉載。】