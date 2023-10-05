下一代每周只工作3天半？AI將成大勢　摩根大通CEO大膽預測未來

摩根大通（小摩）行政總裁戴蒙表示，該銀行的數千名員工已經採用人工智慧（AI）工具，雖然會因此削減一些工作職位，但有望大幅改善員工的生活品質。他還預測，AI不只能幫助下一代過着更健康的生活，活到百歲不成問題，每周還可能只要工作3.5天。



戴蒙於10月2日接受《彭博電視》採訪時說：「因為科技的關係，你的孩子將活到100歲，而且不會罹癌。」「他們可能每周只要工作3.5天。」

戴蒙已形容AI為小摩「未來成功的關鍵」，之前也說過AI能用於幫助該公司開發新產品、提高客戶參與度、改善生產力並加強風險管理。他說，小摩的上千名員工都已在使用AI。

他預料未來將看到所有不同類型的AI模型與工具，「這是一種生活，像呼吸一樣」自然的事，「不管是交易、避險、研究，所有應用程式（App）、所有資料庫，都將應用AI」，「在多數時候，AI是在幫我們做所有的股權避險」工作。

顧問公司Evident的數據顯示，小摩2至4月共刊登超過3,500個AI相關職缺。戴蒙在今年致股東信中用了一整章的篇幅討論AI，表明小摩投入AI的努力「絕對必要」，包括已在進行中的超過300個應用案例。

但戴蒙也提到，儘管AI帶來許多好處，但這項科技確實構成風險，「科技已為人類做到難以置信的事，但就像飛機失事、藥物濫用等，還是有負面的影響」。他也說，AI可能會取代一些工作，但新科技總是如此。

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