經驗淺、能力平庸又如何？生成式AI日見成熟　要驚要憂並不是你

隨着生成式 AI（Generative AI）快速發展，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳指出 AI 的「iPhone時刻」（編註：意即對人類生活帶來長遠改變的時刻）已然到來。然而新技術的出現，也引發白領工作者的焦慮：AI 到底會不會取代自己的工作？



不過，近期有一份研究表示，AI 熱潮帶來的不單單只是「機器取代人力」的問題而已；還可能對不同技能層級的工作者產生不同影響，甚至可能會導致人類工作者的競爭加劇、薪資下降。

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有了AI助理，新手效率大幅提高35%，老手效益幾乎為0

美國史丹福大學數位經濟實驗室（Stanford Digital Economy Laboratory）和麻省理工史隆管理學院（MIT Sloan School of Management）團隊針對一家《財星》（Fortune）500 強的軟件服務公司進行研究，他們發現，生成式 AI 的確能提升員工的工作效率，其中新進員工獲益最多。

該公司引進 AI 助理支援客服人員，讓客服人員可以選擇使用 AI 助理建議的回覆內容來加速完成工作。結果發現，近 5200 名客服人員的生產力平均上升了 14%。

但如果考慮到資歷和技術能力的高低，引進 AI 助理對新手或較不熟練的員工而言，效率則大幅提高 35%，研究人員之一的艾瑞克．布林約夫森（Erik Brynjolfsson）表示，在技術能力較高的工作者身上，生產力幾乎沒有提高，甚至接近 0%。

白領的「Uber時刻」？專業門檻下降，導致競爭更多、薪資更低

為何會出現這種差距？布林約夫森解釋，AI 透過學習老手的專業及背景知識，並將其提供給經驗較少的員工，可以明顯提升他們的表現；相較之下，高績效員工因為早就學會這些技巧，所以對他們的影響並不大。研究還顯示，資歷僅 2 個月且有 AI 助理協助的客服人員，和資歷 6 個月但沒有 AI 助理的員工，兩者表現一樣好。

換句話說， AI 工具很可能會縮小員工彼此之間的經驗差距，導致專業門檻下降 ，這意味着有更多人加入競爭、差距也可能會在短時間內縮小，還可能因為勞動力市場供需比例失衡而造成薪資下降，讓資深工作者面臨巨大壓力。

如果資深工作者沒有進一步精進專業技能，或是開始思考與 AI 協作的可能性，就很有可能被新進工作者迎頭趕上。

牛津大學馬丁學院（Oxford Martin School）未來工作計劃（Future of Work）主任卡爾．弗瑞（Carl Benedikt Frey）將 AI 對資深工作者帶來的衝擊，比喻為共享服務平台優步（Uber）對的士司機的影響。

在過去，司機的專業在於熟記城市的街道和建築物位置，但自從 Uber 出現後，這些基本知識被放在每一台手機裏，再由演算法直接分配乘客給司機。如今，只要有駕照及執業證照，就可以開計程車，不必再熟記路名，這讓計程車業更加競爭。弗瑞指出，這導致英國倫敦的計程車司機收入平均下滑 10%。

如今有許多產業都因為 AI 正面臨着自己的「Uber 時刻」，《商業內幕》（Business Insider）表示， 最好的預防方式，就是開始學習運用 AI 發揮自身優勢。

除了工作者自主學習，企業也應規畫AI相關培訓

企業也不能只是站在降低人力成本的思維看待這股風潮，應嘗試透過 AI 改善流程及創造更好產品；否則便失去了利用 AI 提高生產力的機會，甚至是組織轉型的契機。

波士頓顧問公司（BCG，Boston Consulting Group）針對 18 個國家約 1 萬 3000 名員工進行調查，有超過 85% 的員工認為他們需要有 AI 相關的培訓計劃，了解 AI 可以如何改變他們的工作。

根據《財星》報道，線上學習平台 Coursera 的執行長傑夫．馬喬卡達（Jeff Maggioncalda）表示，如果有員工想要升級到企業版 ChatGPT，可以報公帳，鼓勵員工嘗試新技術，並定期分享他們學到的內容。有些公司則根據每個人要使用的程度分組進行培訓，比方說基礎知識、專業技術，或是高階主管所需的解決方案等等，有些公司則是每周透過線上會議進行 2 次實作練習。

生成式 AI 該怎麼運用，必須由企業與員工共同找出解答，「你不能只是告訴員工：那你去搞懂它。」馬喬卡達說。

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