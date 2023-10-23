杭州出了個全國最美工廠？五彩設計　山水竹林環境堪比美術館

這打工打的有點令人羨慕了！



都說杭州超級卷，誰能想到連工廠廠房設計的都這麼卷？曾經日站君就給大家總結了一篇來杭州你能看到的大師建築設計，不知道大家還有印象沒？

好傢伙，本來想着各大博物館和寫字樓已經夠厲害了，結果這個城市居然「卧虎藏龍」到這種地步，看這個工廠，日站君着實是驚了！

全國最美工廠，就在杭州餘杭芝麻塢！究竟藏着怎麼樣的設計理念，現在給大家好好說說！（日本設計小站授權使用）

全國最美工廠，就在杭州餘杭芝麻塢！究竟藏着怎麼樣的設計理念，現在給大家好好說說！

全國最美工廠，設計的太藝術了！

不知道大家對江南的第一印象是甚麼，在日站君腦子裏，一提到江南首先就是素雅、清淡的水鄉景象，真的是固有印象了。

而這座「五彩工廠」，卻給人帶來了很不一樣的感覺！

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五座不同顏色的樓體構成了整個園區生態，簡潔的構造搭配外觀，顯得和諧又矛盾。

林木與建築的結構協調統一，廠房之間處處可見水景；與江南園林中的一步一景、移步換景的設計思考頗有異曲同工！

仔細觀察，樓體上的貼片都有着不同材料所做的「暗示」。綠色與藍色的回收玻璃貼片組成竹林、杉林的「樹影」與工廠內的環境相匹配，建築與自然相融為一體。

斜坡上下起伏的構造，猶如山水畫卷中不同的筆劃，非常有大家風範，動線設計合理，最大程度的避免人流擁擠。

在工廠廠房旁邊，是員工宿舍樓，黛青色的樓體背靠茶山，一副寫意江南的景象，我可太羨慕這裏的員工了！

為了遮擋陽光暴曬，牆面上種植了整面的牽牛花；對抗自然的最好手段就是利用自然，有的時候簡單的設計就能解決棘手的問題。

通透的結構、整齊的房間設計，每一個單間之間互不影響，構成舒適寫意的空間感！

春夏秋冬，四季皆為勝景，房屋與自然風光互為依託。

秋日到來，自然成為色彩的主旋律，此時的廠房成為大自然的協奏者，襯托出周邊環境的美景。

秋意暖陽之後，銀裝素裹的冬日來臨，廠房登上自然舞台的中心，牆壁上的藍色貼片在積雪映襯下，呈現出景泰藍般的藝術美感。

灰白、黃綠、藍紫、褐紅、赭紫、黛青組成了色彩多變，卻又和諧無比的「多彩江南」！

真是太厲害了！

多彩江南，一掃傳統素雅江南風

實際上，多彩江南正是曾經打造了多個網紅建築項目，如富文鄉中心小學、杭州天長小學東坡路校區的建築師王偉提出的概念。

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在設計之初，王偉大師認為「人們對於色彩的親和，就是對自然的親和」。

我們天生會被存在於大自然的美景——夕陽、大海、竹林等吸引住目光。而它們都擁有各自獨特而美麗的自然色彩。

江南水鄉的美景，必然更是多姿多彩。

人們對於水墨江南的印象存在於詩詞歌賦與書畫之中，而大自然中多種色彩的協調與反襯，才形成了真正而完整的江南勝景。

因此，整個工廠圍繞「多彩」的主題出發，與周圍的大自然形成了「呼應」與「對抗」。

是的，如果一個建築要設計出風格，不僅要與大自然形成和諧統一，在局部還要大自然進行「對抗」。

如果完全屈服於自然，建築將失去自己的特色，成為環境完全的附屬品。所以，即便是隈研吾的「負建築」，我們也能看到他的作品在些微的部分與自然的分庭抗禮。

這同樣是安藤忠雄對於優秀建築的最高評價。

所以，我們再來看王偉大師的這個作品：整個建築的線條與山勢形成統一，卻又在部分曲折與山峰對抗，讓建築不僅成為整個山脈的一部分，又醒目出挑。

而再看整個設計項目，廠房內部空間寬敞空曠，同時又滿足了儲藏功能和後續的活用設想。

通過將原始自然的景觀做最大限度的保留，並活用老廠房的材料，最終建築景觀的成本被極限壓縮到了1500元/㎡。

甚麼？1500每平米造出這樣的廠房，堪稱是「性價比與美學的究極統一」了，我要是工廠老闆我做夢都要笑出聲了吧！

將成本、功能、設計美感做到可操作性範圍內的極限，不得不說，一座廠房能夠做到這樣的地步，大師的功底真的是讓人佩服！

普羅大眾也能感受到的設計美

也許你會覺得，這個設計放到工廠廠房上，實在是太浪費了。

然而，真的是這樣嗎？

一談到廠房，相信你的印象中總是灰色的、方方正正的。王偉的「多彩江南」設計，其實正打破了這種刻板印象。

而對於在其中工作的員工們，這個設計則有着更大的意義。

我們每個人，不論貧富、不論階層，都有着對美的渴望與需求。

而每天所看到的、接觸的景象，居住的地方、工作的場所，它們都會成為影響我們審美的潛移默化的存在。

在普通的工廠裏，目之所及的只有生冷的機械與呆板的環境。王偉的設計，則打破了這個枷鎖，為這座工廠的員工帶來了完全的親近自然的機會。

此時此刻，這些廠房成為了連接自然與人的紐帶，模糊了造物與自然的界限。

王偉曾經在設計天長小學時說過：「無論甚麼身份行業職業，我希望他們都能帶着美的眼睛更好地生活。」

而這座地處芝麻塢的多彩廠房，無疑是他設計哲學與美好期許的又一次印證。

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