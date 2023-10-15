亞洲人出名努力卻仍輸歐美？網民哀嘆　敗局早於200年前已註定

一名網民發現，澳洲人的生活十分悠閒，除了不太需要加班外，工作也是慢慢來，沒有被主管盯着的壓力，反觀多數亞洲人看似努力，壓榨的情況卻反而層出不窮，因此好奇發問「亞洲這麼努力為甚麼還是輸？」



一名網民在PTT以「認真問，亞洲人這麼努力到底輸在哪」為題發文，他指出，澳洲人工作總是不疾不徐，下班時間一到準時離開，連主管自己都很悠閒，反觀亞洲卻頻見各種壓榨現象，例如大陸的「996加班文化」（意即9時上班、21時下班、每周工作6天）、韓國的下班喝酒文化、日本職場上下級制、台灣的加班文化，讓他不解「亞洲這麼努力為什麼還是輸？」

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貼文一出，旋即引來大批網民留言：

．「因為奴性堅強」

．「輸在怎麼作生意」

．「輸在他們先起了工業革命？戰爭贏了？」

．「產業結構」

．「填鴨式教育」

．「西方祖先紅利太多」

．「輸在資本吧」

．「西化太慢」

．「亞洲拼製造，拼到甚麼都要比低價」

．「從經濟學角度來看，亞洲工作大多數是低價值的產業」

．「從200多年前就開始輸了，被各種專利法規卡死」



不少網民都點出「資源問題」、「專利法規問題」，澳洲人口少、土地大、天然資源多，海島國家在這方面相對匱乏，而專利法規方面也被歐美卡死，「就好比一個學霸雖然當上半導體頂尖工程師，但還是慘輸一個整條街在收租、整天打手遊的富二、三代」。

另外，也有鄉民反駁的想法：

．「只是自以為很努力而已，美國精英上班時間一樣很長，基層的薪水同樣很差」

．「沒看到美國現在的主要競爭對手是誰？」

．「國家富有強盛與否，跟努力關聯不大，一切都跟階級有關」

．「歐美要的是能解決技術問題的人，不是要來耕田的牛」



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