以巴衝突｜「難怪希特拉想擺脫他們！」花旗職員網上失言受報應了

花旗銀行近日證實開除了旗下一名員工，原因是她在Instagram發表了「令人作嘔」的言論，支持二戰「納粹大屠殺」（Holocaust）對猶太人進行的大規模殺戮。



《紐約郵報》10 月19日報道，這名花旗銀行前職員是25歲的侯賽因諾娃（Nozima Husainova）。根據現已下架的LinkedIn頁面，她在2021年6月自紐約市立大學布魯克林學院（CUNY Brooklyn College）取得金融學位後畢業，在花旗銀行找到了一分個人理財顧問的工作。

根據報道與網上流傳的照片，侯賽因諾娃在IG限時動態貼出了指控以色列要為加沙市阿里阿拉伯醫院爆炸負責的文章截圖，同時寫下了「怪不得希特拉想要擺脫他們所有人」，還加上了一個笑臉表情符號。

花旗銀行近日開除了個人理財顧問侯賽因諾娃，原因是她遭檢舉上網評論加沙市阿里阿拉伯醫院爆炸事件時，寫下了「怪不得希特勒想要擺脫他們所有人」。（X截圖 / ＠StopAntisemitism）

打擊和揭露反猶主義的無黨派組織「StopAntisemitism」於10月18日晚間在社群媒體平台「X」（前身為Twitter）發佈了侯賽因諾娃發文與IG個人資料的照片，除了抨擊「肆無忌憚的反猶太主義」，也點名僱用她的花旗銀行進行回應。

根據報道，花旗銀行發言人向《紐約郵報》證實，侯賽因諾娃因為此事而遭到開除，「我們終止了在社群媒體發表令人作嘔反猶言論人士的僱傭關係，我們譴責反猶主義與一切仇恨言論，我們銀行絕不容忍這種行為」。

侯賽因諾娃的IG及其他社群媒體帳號都已全數刪除，《紐約郵報》未能聯繫上本人發表評論。「StopAntisemitism」在「X」發文，為花旗銀行「向反猶主義說『不！』」表達謝意，其他網民則讚揚該行做出了正確的決定。

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