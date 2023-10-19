叫外賣做記錄無助升職加薪　一種人卻得要做？這種職場不公仍常見

每當進行績效考核時，主管會開始檢視員工的工作表現，並為接下來的工作方向進行商談等等，但是，有一種工作不會出現在考核項目中，而執行這類工作的責任，大多落在女性員工身上 —— 那就是「辦公室家務」（office housework）。



根據管理顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）與婦女運動倡議組織 LeanIn.Org 合作撰寫的《2021 年女性職場報告》，辦公室家務泛指那些有利於公司運作，但執行的員工卻不會因此得到認可、獲得升遷的必要任務或活動。比方說整理會議記錄、預訂會議室、訂購午餐等日常行政工作。

美國經濟評論（American Economic Review）在 2017 年的研究顯示，辦公室家務由女性員工來執行的可能性，比男性高出 50%；之所以出現這種分工差異，最大的原因來自於工作環境的期望及規範，會傾向由女性負責這些工作。

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壓縮女性員工工作時間的「辦公室家務」有哪些？

即使從事同一個職業，女性也比男性更被期望執行辦公室家務。《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）2018 的文章指出，在職業同為工程師或律師的情況下，女性做辦公室家務的可能性，比白人男性分別多出 29% 及 20% 以上，其中一位女性律師表示：「即使我有同樣優秀的資歷、來自具有聲望的公司，但我還是被安排從屬性的支援角色（如倒咖啡、做會議紀錄等）。」

文章中整理了 15 種可能是辦公室家務的工作，包括：

．做各種記錄

．預訂會議室

．確認員工都在會議上

．策劃派對或活動

．購買生日、退休或迎接新生兒等賀禮

．訂購午餐

．組織或安排基層員工

．為新進員工提供指導或協助

．擔任和公司收入及業務目標無關的委員會一員

．服務價值較低的客戶

．處理人力資源任務

．處理與企業策略重心無關的日常工作

．組織外出活動

．管理任務清單

．維持組織日常運行（而非進行與組織戰略相關的大局思維）



從以上幾點可以發現，辦公室家務不只包含低價值的日常工作，它也可能減少女性員工思考企業經營策略的機會。

入選《泰晤士報》（The Times）2022 年度最佳商業書籍的《The No Club: Putting a Stop to Women's Dead-End Work》（《說「不」俱樂部：停止交付女性阻止晉升的工作》，暫譯）花費 10 年時間，從 2010 年開始研究不同企業的內部運作，他們發現在其中一家大型顧問公司，女性員工每年平均花費 200 小時在這些無法促進升遷的工作上，相當於一整個月的工作時間。

作者群之一的匹茲堡大學（University of Pittsburgh）經濟學教授莉澤．維斯特倫德（Lise Vesterlund）表示，發生這種不平衡的原因有 2 種，一種是女性經常被認為擅長做這類工作；另一種則是當女性員工被問到能不能做這類工作時，其實也難以拒絕，「當女性說『不』時可能會感到內疚，因為我們希望她說好。」而就算女性員工委婉拒絕這些工作，也很可能會被同事認為是自私的行為。

女性員工越常從事這些不起眼、且無助於職涯的工作，就越可能壓縮她們從事其他能幫助自己晉升的工作機會。如果這些工作只集中在女性員工身上，很可能會傷害公司商譽或導致人才流失。

主管如何避免只有女性員工在做辦公室家務？

為了避免只有女性員工在從事辦公室家務，主管應盤點團隊中主要的辦公室家務有哪些，以及是否有特定員工做得更多，並確保未來能公平地分配這些工作。

在分配任務時，不要尋求志願者，因為部分員工很可能會面臨職場壓力而被迫自願，也注意不要帶有偏見，比方說「女性應該更擅長舉辦活動，所以應該讓女性執行」。

維斯特倫德接受《衛報》（the Guardian）專訪時表示，主管可以根據員工的職責或技能分組，並隨機或輪流分配辦公室家務給這些組別，來改善辦公室家務工作集中在女性或少數員工身上的問題。

同時，男性員工也能選擇不置身事外；如果觀察到團隊裏的辦公室家務經常是女同事負責，可以自願執行或者分擔一些辦公室家務，甚至向主管提出對性別分工的擔憂，表達這類工作對企業可能造成的傷害。

如果是自己經常被要求接下辦公室家務，則可以嘗試向同事提議輪流執行，比方說：「我上次做了會議記錄，這次你能做嗎？」或是「我這周會訂便當，但我希望未來大家可以輪流。」

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