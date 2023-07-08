財務自由｜曾兩度面臨財產歸零　投資達人終明白有錢人理財法則

創辦全球最大避險基金公司橋水基金（Bridgewater Associates）的瑞．達利歐（Ray Dalio），也曾陷入人生低谷，他在《原則》中寫到，1980 年代時因為決策失準，讓公司公信力受到質疑、一度付不起員工薪水。



走過低潮，達利歐體會到這次失敗是過度自信造成，於是轉而秉持開放態度，接納不同觀點，以「絕對真實、絕對透明」作為自己的投資原則。

2018 年，來自台灣，跨校、跨系所的金融商管知識交流平台 TMBA 共同創辦人愛瑞克讀到這一段很有共鳴，他發現：「原來我們都是這樣走過來的！」二度投資失利，使愛瑞克發展出一套完整的投資判斷系統，這使他 40 歲便達到財富自由退休。

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揮別「碰運氣」的賭博心態，建立跨資產、多面向的判斷系統

萌生退休念頭，是愛瑞克在 24 歲擔任預官時，當時他是台灣內少數會操作海外基金的操盤手，「我曾經在中部幫超過 30 個有錢人管他們的財產，管的錢加一加是好幾千萬。」他說，因為績效很好，客戶會分給他獲利的 2 成作為報酬。擅長操盤的他，自信滿滿地認為 6 年後就能安心退休，沒想到 2000 年一遇上科技泡沫，財產直接歸零。

但他沒有因此放棄，「常常賺很快、覺得應該自己能賺夠錢提早退休，其實就是股市崩盤的前兆。」他着迷於市場回應自己判斷準確時的成就感，當股市逐漸好轉時，他又重新開始投資。

不過，財富自由之路並不如想像中順遂，「2008 年金融海嘯我又跌倒一次，那時候也賠很慘。」當時他只懂股票，直到崩盤後才恍然大悟：「真正的有錢人是在跨領域之間移動！」

「那一次才讓我下定決心，一定要搞懂整個金融市場，股市之外，有債市、貨幣市場、房市，我要成為這些領域的專家。」揮別碰運氣的賭博心態，愛瑞克藉由閱讀、到美國受訓半年，期間和很多投資圈的高階主管開會，在第二次財產歸零的 4 年後，建立起一套跨資產類別的完整判斷系統。回首這一段歷程，他將自己的失敗理解為「在現有的成功裏，誤以為這就是成功模式，可是它其實沒有經過長時間測試，必須建立一套禁得起市場考驗的投資原則。」

這一套系統大幅提升愛瑞克投資成功的機率，後來他也在Facebook成立投資社團，拋議題讓大家討論，一題累計超過 100 個人給意見，如今社團成員已超過 3000 人，透過討論可以找到原先不了解的資訊或盲點。當中部分成員的投資判斷包含完整分析，看得出來是 20、30 年的投資老手，愛瑞克便將他們設定為版主，社團成員會自然留意板主的發言，這也活用達利歐依據每個人的強項給予意見不同權重的做法。

退休後，愛瑞克投資變得比較被動，本來就愛讀書的他成為全職讀書人，一年可以讀上千本書，並致力於推廣閱讀。「如果你要光憑紀律，告訴自己每天 3 本、一年 1000 本，會碰到很多現實面。」例如孩子生病、要陪伴家人，或是發生天災人禍等，生活諸多不可控因素彷彿一條條相關岔路，阻礙目標達成。因此愛瑞克秉持的原則是：「所有事情都是為了達到同個目標。」

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確認每個行動都與目標相符，只靠紀律無法克服生活的現實

例如，2020 年 12 月，他偶然看到熱愛閱讀的醫生楊斯棓獲得當年度金石堂星勢力作家獎的影片，當下就決定隔年年底要獲獎。

2021 一整年，愛瑞克所做的每一件事情，都是為了得到「星勢力作家的身分」。他以「輸出」為原則，果斷放下其他一切事情，避免心思被發散。結果是，他在一年內速讀 1000 本相關書籍，從中篩選出可利用的 100 本書，2021 年 7 月正式出版《內在原力》，並在年底順利獲得金石堂星勢力作家獎，「專注做這些事，而所有事情都是為了達到同個目標，這樣目標一定會實現。」

愛瑞克的投資原則

1. 建立跨資產類別的完整判斷系統。

2. 將投資社團中的投資老手設為版主，提高意見參考價值。



Profile

愛瑞克 ｜職涯發展顧問，共同創辦金融商管知識交流平台TMBA。著有《原力效應》、《內在原力》及《斜槓的50道難題》等。



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