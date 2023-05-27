窮到沒錢開飯？網民圍爐分享最落泊日子　有人靠它幾十蚊撐一個月

物價一直漲，很多銅板小吃都不再銅板了，但是很多人薪水卻沒漲，到月底只好吃土度日。



有網民在ptt提問「大家最窮窮到甚麼程度」，不少過來人現身說法，讓人嘆為觀止。

烹飪好的打工仔，就算要捱，或者仍會捱得開心一點……（按圖了解）

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事主說，他大學時不想跟家裏拿錢，所以靠自己打工度日，「最窮窮到剩300（約港幣76元）過一個月」，他靠着買麵粉，自己做料理，做成饅頭、水餃皮，再買點絞肉就可以做包子或水餃，就這樣活過一個月，最後還有剩一些零錢。

不少網民也分享經驗談：

．「一天一餐，吃營養口糧配水，還要分配每天的片數」

．「白麵條加沒用完的各種醬包」

．「月底只找能刷卡的店買晚餐」

．「去超市撿便宜，買8塊錢麵包QQ」

．「即期吐司一條配果醬吃一週」

．「兩個星期每天只吃一餐，統一麵+蛋」

．「學生餐廳早餐15點兩份包午餐，晚餐25，一天只吃55」



不少人對「窮」的感覺記憶猶新：

．「最窮只有532塊 永遠不會忘記這個金額」

．「椰菜吃一個月，一個月瘦10公斤，嘴裏都鐵味，掉髮、嘴破及皮膚乾燥等等」

．「曾經窮到沒飯吃，戶頭剩不到100領不出來，還好餐飲業打工是領現而且附餐」

．「繳完房租信用卡費戶頭剩幾千塊吧，很接近零鴨蛋沒有負債過」

．「家裏沒電好幾天」

．「曾經被欠薪2個月，撐到第三個月11號，手邊剩74元，絕望到在路邊痛哭」



不少人找外援：

．「大學不敢跟家人拿錢，趁學餐人多去撈免費的湯來喝」

．「高中沒住宿舍偷混進去吃人家的團膳 （晚餐）」

．「去每一台自動販賣機地下看有沒有人掉零錢，搜刮的一些零錢拿來吃飯這樣」

．「跟女朋友借錢買午餐，然後次月還...壓力山大」

．「靠麵包店打工的同學帶報廢麵包過日子」

．「去社福中心當義工，換個便當吃」



不少人看完留言心懷感恩：

．「感謝爸媽」

．「衣食無憂真的要好好感謝家裏」

．「好多人都是辛苦過來的…拍拍」

．「本來以為自己夠慘，看推文覺得自己的慘大概只有在中位數」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】