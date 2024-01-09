伏味濃！公司今年沒法派獎金　老闆豪言：當借給我，明年加倍奉還

快要過年了，不少人都期待自己能拿到一筆數字漂亮的年終獎金，最近一名網民就分享，老闆表示今年沒有年終拿，還說：「明年會加倍奉還！」令事主不知道是否該相信老闆，貼文一出，網民笑說：「你有得選擇嗎？」



一名網民昨天在PTT發文分享，當天下午全公司員工都被老闆抓進會議室開會，老闆表示，因為疫情經濟造成營收不如預期，所以宣佈今年大家沒有年終獎金可以拿，不過老闆還說了一句話：「但是沒關係，這次年終當作是借給老闆的，明年會加倍奉還！」

面對老闆這句「明年會加倍奉還」，事主表示不知道該不該相信，於是將自己的遭遇上載至網絡分享，不少網民聽聞後紛紛留言：

．「信，怎麼不信，是你沒年終拿而已」

．「你有得選擇嗎」

．「你除了相信還能幹嘛」



另外也不少過來人也無奈地分享：

．「他不發你也拿他沒皮條啊」

．「看自己斤兩夠不夠，夠的話年後轉職」

．「開完會先開始寫履歷了」

．「還不快跑」



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