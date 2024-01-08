科技註定跟人類爭飯碗？曾有勞動力逆增長例子　制衡AI別只靠政府

2023 年 5 月 30 日，微軟創辦人比爾．蓋茨（Bill Gates）與 OpenAI 前行政總裁山姆．阿特曼（Sam Altman）等科技界代表，共同簽署了「人工智慧風險聲明」（Statement on AI Risk），認為降低人工智慧帶來滅絕人類的風險，應與流行病及核武等風險一起列為全球優先事項。就連催生 ChatGPT 的阿特曼都警告大家要意識科技帶來的風險，到底科技發展是會威脅人類，還是為大家帶來更好的生活？



這樣的爭論在每個革命性的科技誕生時似乎都無法避免，例如網絡出現後，也有網絡恐懼症（Cyberphobia）的說法，人們擔心資料外洩、被駭客入侵感到焦慮不安。然而科技要如何才讓人類受惠？

麻省理工學院經濟學學院教授戴倫．艾塞默魯 （Daron Acemoglu）與史隆管理學院創業學講座教授賽門．強森（Simon Johnson）在合寫的著作《權力與進步》指出，科技必須創造「生產力便車」（productivity bandwagon），意即提升生產力，創造更多勞工需求，讓企業積極招募，近一步促進薪資上升，才能使大眾都受惠。

相關文章：哪些職業20年後或將式微消失？ 銀行員、飛機師首當其衝有原因…

+ 9

科技創造的繁榮要能共享，否則權力會集中少數資本家

20 世紀上半葉，美國汽車產業就曾創造生產力便車。當時福特汽車（Ford Motor Company）導入運輸產線，讓汽車零件由運輸線運送，員工在固定位置做着重複的組裝動作，比起原本 2～3 人一組的員工包辦所有組裝工作相比，產能大量提升。汽車業競相模仿這個方式，提升美國汽車產量，從 1899 年一年能生產 2500 輛，到了 1929 年，福特與通用汽車（General Motors）每年銷量都大約 150 萬輛。

為進一步擴張產量，企業也增加對勞力的需求，讓美國汽車製造業就業人數從 1899 年幾千人，提升至 1920 年超過 40 萬人。除此之外，根據亨利．福特（The Henry Ford）博物館介紹，為了讓工人願意留下來，福特將薪資從 2.3 美元提升至 5 美元，影響其他產業也增加薪資留住員工。

自動化和監控，讓勞工處於弱勢

作者認為，一項新科技的發明與應用，如果要創造生產力便車的效應，科技必須聚焦於「機器實用性」（machine usefulness），協助人類達到目標，而非取代人類。回過頭來檢視人工智慧的應用，是否能創造生產力便車，這本書則持懷疑態度。

根據麥肯錫全球研究院估計，2016 年全球對 AI 的支出總額落在 260 億～390 億美元，其中 200 億～300 億美元來自中國與美國少數幾家科技公司，而這些支出多用於監控和自動化替代勞力。

以工業機器人為例，當機器取代工廠勞工，如果企業沒有輔導原本的工人升級產業知識，被淘汰的工人將很難擁有競爭機會。但同時，企業因為勞力成本下降，獲利上升，又可以拿去投資，掌握更多資源。

此外，用於監控的科技也削弱勞工權力。例如亞馬遜要求送貨員安裝「Mentor」應用程式以追蹤和評分他們的駕駛行為，根據《CNBC》報道指出，分數太低會被減少工時。企業運用監控，進一步控制員工，甚至減少薪資，讓雙方權力關係更不對等。自動化與監控，是多數現代科技發展的主要方向，造福了掌握科技的一方，勞工卻不一定能享有智慧科技帶來的好處，導致雙方權力差距日漸擴大。

相關文章：ChatGPT｜AI科技威脅打工仔飯碗？6種應用方法 反可提升工作效率

+ 23

政府與民間需有制衡力量，管制資料蒐集

為了產生制衡的力量，《權力與進步》建議政府利用市場獎勵機制，提供補貼，鼓勵研發具有機器實用性的科技，並且對於用來監控的技術加以管制，訂定出監控與資料蒐集的合法程度，保護員工的隱私。

作為公民的多數人，應該省思科技發展造成的權力不平等，透過各個公民組織向政府施加壓力。社會組織也應該將眾人團結起來，促進政府及企業，發展能夠提升生產力、創造工作機會的科技。

上述的行動，可透過現有科技來推動。像是線上社群與論壇，例如美國網際網路運動人士伊萊．帕里瑟（Eli Pariser）與塔莉婭．史特勞德（Talia Stroud）創辦了新公眾計劃網站（New_Public），聚集設計師、技術專家等，邀請大眾一起加入社群，針對如何打造對人類有益的科技進行討論。曾舉辦過的活動包含對聯邦宇宙（Fediverse，可將不同社群媒體串連起來的服務）的探討，以及如何建立值得信任的數位空間等。

【延伸閱讀，更多職場未來發展趨勢】

轉工｜20種能力2023年職場最搶手！這些軟技巧比數碼技能更應早學

+ 26

裁員｜企業要炒人 你將成目標？2類人較安全 高危不只合約員工

+ 14

【本文獲「經理人」授權轉載。】