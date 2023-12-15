同事想借故貶低你、挑戰你底線？7種徵兆證明他沒想過要尊重你

明明是好朋友，可是一想到要跟他獨處，就覺得壓力山大？每次收到他的訊息，點開前都讓人緊張到胃痛？如果前述情況頻仍出現，小心，這段朋友關係可能不健康，甚至「有毒」！



根據《商業內幕》（Business Insider）報道，心理學家凱西・拉蒂默（Kelsey Latimer）表示，如果你和某個人相處總是感到沮喪、不快樂，或許這段關係並不健康，也不適合你。「健康的友誼會展現人最好的一面，而不是糟糕的一面。」

當同事、朋友經常有以下的態度與行為時，你便應重新審視彼此之間的關係：（按圖了解）

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有毒的朋友關係和恐怖情人一樣應該儘早切斷連結。如果你察覺和朋友相處出現以下7種徵兆，那就要非常留意了！

徵兆一：以自我為中心

有毒的朋友不願傾聽，反而總會想辦法把話題拉回自己身上。專門研究黑暗三角人格的心理學家佩圖・尼奧（Perpetua Neo）表示，許多人認為對話交流過程中轉換話題很正常，「但是有毒的人會想辦法讓一切話題圍繞自己。」有一個測試方法：你隨便聊一個跟你們倆都無關的話題，有毒的人不管聊到甚麼，都能巧妙的把話題拉回自己身上。

不僅如此，跟有毒朋友的對話通常是單向的，交友平台 Select Date Society 執行長安伯・李（Amber Lee）提醒，「如果你發現他對你說的話興趣缺缺，只關注自己，那就是一個警訊。」畢竟真正的朋友願意傾聽對方抱怨、互相給予支持，而不是只有單向的傾訴。

徵兆二：過度戲劇化的場面

有時形容一個人很「drama」，意思是反應太誇張、喜歡小題大作。事實上，有毒的人不只情緒反應過度激烈，也時常製造問題、跟人起衝突，上演戲劇性場面。你甚至會覺得奇怪，為甚麼他們總是遇到離奇的事？

尼奧表示，戲劇性是檢驗有毒朋友的重要指標。「他們總是表現得很浮誇，或需要我們幫助的可憐模樣。」不管他們遭遇了甚麼，都會讓你知道，甚至把你拖下水。

此外，製造戲劇性場面是有毒朋友最愛做的事。他們會捏造事實，例如說你答應要去看電影卻放鴿子，事實上你們根本沒有約好。尼奧指出，「他們可能會在公共場合羞辱你，對你大吼大叫，讓你覺得一切都是自己的錯。如果不想再經歷這樣的場面，下次不能再犯錯。」

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徵兆三：總是想和你競爭

你有了新戀情、工作被升遷，或報名新課程，舉凡這類生活大小事，有毒的朋友都在暗中較勁。因為不喜歡你的生活出現與他們無關的人事物，更不希望你表現得太好。

李說：「朋友之間的良性競爭是好事，可以激勵彼此往目標前進，但這種單方面的競爭就有問題。」她進一步指出，當朋友在各方面總是想贏過你時，也許該重新評估這段友誼。不妨問自己，這個朋友真的希望你過得好嗎？還是他很想看你失敗呢？

有毒朋友的競爭意識可能會藉由「模仿」呈現，例如買跟你一樣的包包，用你的口頭禪等。尼奧表示，「他可能非常嫉妒你、想貶低你，某些極端情況還可能盜用你的身份，用你的照片假扮你，就像詐騙集團一樣。」

徵兆四：行為不斷越界

有毒的人會做一些踰越人際邊界的事，尼奧舉例說明，例如你明明沒有給他電話號碼，他卻直接打去你家，或者沒被邀請，卻出現在聚會中。即使你表明態度，這些行為已經造成困擾，他們也聽不進去，甚至會反過來指責你太苛薄。

明明是他不尊重人在先，但當你反抗時，他會讓你覺得是你辜負了他。李說：「即使你和另一半在一起，有毒朋友也會想辦法越界，尤其他們是單身的話。」他強調，越界行為代表對你的不尊重。

徵兆五：佔有慾很強

有毒的朋友的依賴心很強，甚至會讓你覺得自己好像交了很黏人的另一半，即使你說很忙，還是會不斷打電話或傳訊息過來。尼奧說：「他們想佔據你所有時間，這是依賴性極強的友誼關係。」如果你不回訊息，可能會引發一場風暴。

不僅如此，當你不回訊息的時候，有毒的人會怪罪你的其他朋友，甚至在你面前批評他們，目的是孤立你。尼奧表示，「他會嫉妒你的朋友，甚至跟你說，你是他唯一的朋友，唯一在乎的人。」即使你在約會，也會希望你為了他放下一切。也就是說，你要為他負起全部責任，如果忽視他、讓他難過，就會感到罪惡。

事實上，這些都是不成熟的象徵。李認為和不成熟的人交朋友往往令人身心俱疲，「當他發現你的注意力被別人吸引，就會想辦法讓你切斷其他關係。」有毒朋友試圖操控你，這些行為在一開始很細微，通常難以查覺。

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徵兆六：不斷貶低你

嘴巴上說你是他唯一的朋友、最在乎的人，可是從來不給予稱讚和鼓勵，在你有成就的時候，也不會替你開心，反而處處打壓、貶低。臨床心理學家奧拉．桑托斯（Aura De Los Santos）指出，有毒朋友可能會拿你和其他成功人士比較，讓你覺得自己不夠好，這些批評通常沒有建設性，只會把你的特質做負面解讀，「有毒朋友的批評從來不是出於愛或關心，反而強調你的缺點，並企圖淡化你的優點。」

更糟的是，他需要你時，你必須立刻出現，可是當你需要幫助時，他們總是推託。奧拉桑托斯表示，這也是有毒關係的徵兆，「當你想得到他們的支持或幫助時，他們會說沒時間或下次再說，並企圖降低這件事的重要性。」

徵兆七：身體先感到不適

有時候，在察覺心理壓力前，身體會先發出訊號。尼奧表示，如果你感到緊張不安卻找不到原因，很可能是因為有毒的人就在身邊。「你搞不清楚發生甚麼事，大腦轉個不停，精神能量一直被這個人榨乾。」陷入有毒關係中，整個人容易感覺混亂、詭異，其實都是身體在警告你：這個人是個麻煩，最好盡快遠離。

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