「明天開會你主持！」老細半夜1點才通知　事主急求網民獻計應對

職場上時常會遇到上司交辦任務，一名網民抱怨在凌晨1點收到來自上司的LINE訊息，要求他主持早上的會議，讓他不知該如何是好，上網求助網民掀起討論，也引起老鳥獻出應對妙招。



老細這樣吩咐事主，是否刻意刁難他呢？（按圖了解）

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網民在Facebook社團《匿名公社》發文，表示半夜1:09的時候，上司傳了一則訊息提到明天開會內容和大綱，並要他主持會議，事主看到後相當傻眼，「10:00開會，凌晨一點多收到這樣的訊息，可否請教一下各位大大們，你們公司也這樣嗎？真的有人可以臨時策劃出會議議程嗎？」

貼文曝光後，網民紛紛留言：

・「1:00的明天是23小時之後」

・「我都早上上班才看」

・「既然你是主持人，大綱你就改成如何改善臨時抱佛腳的開會」

・「凌晨1點的話沒辦法接受，如果這個時間都睡覺了，難道還要爬起來準備嗎？」

・「我會當作沒看到」

・「這個就叫加班，直接檢舉」



也有前輩祭出神招：

・「開會時以玩笑語氣po出這張畫面，說這時候已經睡了，早上起來看到難倒我了」



不過也有網民認為：

・「這已經是在弄你了吧」

・「擺明就是挖洞了」

・「很明顯就是在搞你，讓你提離職啊」

・「事主自己小心啊，應該是被上司盯上了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】