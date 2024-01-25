見工｜面試陰濕題！事主被問「有看過公司網站嗎」　答「有」即錯

面試的第一印象對於在求職中的人來說非常重要，因此大家都會想在面試官前留下不錯的印象，並在面試前積極做準備。



最近就有網民在Dcard上分享，目前他去一家公司面試時被問「有沒有看過公司網站？」想不到看似普通的問題竟暗藏玄機，幸好事主有事先做準備，才沒有落入陷阱，這段經歷也在Dcard上引起討論。

這提問實在是測試求職者的誠意及誠實程度！（按圖了解）

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一名網民日前去一家公司面試時被問「有沒有看過公司網站？」他有事前查詢過該公司相關資料，因此如實回答「公司沒有官網」，考官也點頭表示，公司的確沒有設置官網。而事主事後想起卻驚覺，這原來是考官給出的最大陷阱題，因此好奇發文詢問網民是否也有類似的面試經驗。

此貼文一出，便吸引許多網民回覆：

．「我上次面試就被這樣問，一模一樣」

．「陷阱題」

．「翻開陷阱卡」

．「測試有沒有準備跟會不會騙人吧」

．「代表你有查」

．「其實就是想看你有沒有事先做點功課」



另外也有網民提醒事主，遇到沒有官網的公司要特別注意，有可能和詐騙相關：

．「現在這種沒有官網的公司個人都覺得很危險，可能老闆很小氣、資本額少於100萬、地圖上查不到公司資訊，或是查商業司公司成立不到一年的」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：面試被問「有沒有看過公司網站」竟是陷阱題！回答「有」秒出局】