搵工｜HR問「為何要請你」怎答？網民熱烈獻計 這句最似標準答案
撰文：聯合新聞網
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求職面試時，總希望增加錄取率，日前有網民表示若面試官詢問「為甚麼要錄用你」該如何回答比較好。
對此有網民指出面試官可以根據回答觀察求職者是否重視面試，還有對該公司的了解等，不過也有人開玩笑表示回答「我可以幫你們賺錢，這句標準答案」。
這個「標準答案」，應該不是很多人夠膽說出來吧！（按圖了解）
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有網民發文表示，沒有厲害的學歷或爸爸，若面試官詢問「為甚麼要錄用你」，難道要直白回應「我缺錢，剛好你們缺人，所以我來了」，並懊惱表示「該怎麼回比較好？」，許多人回應：
．「施主這個問題要問你自己」
．「理由自己想好嗎」
．「連作都不會作，他就是要看你怎麼作」
另有網民解釋，面試官詢問「為甚麼要錄用你」是基本題，可以觀察求職者是否重視這次的面試，包含個人專長要如何協助團隊，以及對於該公司在產業現況的了解，同時在談話的過程中，觀察回答邏輯和統整能力。
帖文一出，也有網民開玩笑回應：
．「你不用我，我沒差，因為那將是你的損失」
．「反問他，那我為甚麼要來貴公司工作」
．「甚麼鍋配甚麼蓋啊」
．「給我一個不錄用我的理由」
．「你缺人，我缺工作，就是這麼簡單」
．「我敢說，這個工作除了我以外沒人要做」
．「是不是誤會甚麼了，你不錄用我，我再去找下一家就好」
．「我可以幫你們賺錢，這句標準答案」
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