辭職｜東家唔打打西家？抱這想法遞信　代表你在職場世界地位卑微

有些職場小薯在公司工作不開心，於是辭職，並在遞辭職信之後故意不合作鬥氣，覺得天大地大，東家不打打西家。那麼只反映這位小薯並不在上流的關係網。

今天半宅職薯就和大家討論，識人越少，世界越大；識人越多，世界越小這道理。



職場人力呈三角形

職場的人力分佈，你可以想像成一個三角形：底部最闊，人數最多的就是初級小薯；三角形中間窄一點，就是中層；而三角形最頂尖的小數人，就是老闆高管。

這點很易明白。

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底層打滾最無成本

當一個人處於三角形底層，他自然會覺得天大地大，怎會沒有容身之處。而事實上，最底層的初級小薯無名無姓，即使做得再差，大不了被當時的僱主開除。大概不會有老闆高管和其他公司談及某個微不足道小薯的工作表現吧！

於是，工作態度欠佳，練精學懶的小薯，便有如入了無人之境：在A公司態度欠佳又不合作，然後又跳到B公司從頭來過，又繼續態度欠佳。結果產生一種「天大地大，東家不打打西家」的感受。

而又由於初級工作，薪金每間公司都差不多，懶惰的小薯基本上無需珍惜現有工作，產生「此處不留人，自有留人處」的想法。

如果好運的話，懶惰的小薯可以連續多年在不同的公司躲懶、被炒、辭職，而不影響聲譽（因為根本沒有聲譽可言），求求其其過足一世。

中層的世界

但當小薯升至中級管理層之後，遊戲規則便完全不同了。老闆高管都很在意中級管理層的個人聲譽，甚至乎在招聘面試之前，已經動用人事網絡起清這位求職者的底細。

大家必須明白的是，老闆高管們都屬於同一個社會階層，他們的關係大致上是互利互衛，以維持這一個社會階層的利益：他們不會把一個爛人介紹給對方，反之亦然。

所以當一個中層在公司做壞了名聲，往後想跳到另一間公司當中層，可能會有一些困難。

所以中層比小薯階層識人識得更多，但反而會主觀覺得世界變得更小，因為在他世界的人都是互相認識的。

至於老闆高層，他們識的人更加多，世界更加小，基本上隔一、兩層人，便可以接觸得到社會上大部分的老闆高層。這也就是關係。

結語

當一個人覺得世界很大，其實只代表他的人事網絡很小，反之亦然。一個人由小薯階層爬升至中層，主要是靠他的工作表現；但當一個中層想要爬升至高層，那麼除了工作能力之外，更加要依賴他的人事網絡。

而高層職位的轉動，已經不會再視乎他的面試表現（通常是沒有面試，卻是「飲杯咖啡」），卻視乎他的所擁有的人事網絡，所持理念以及過往戰績。這又是另一個故事，將來再和大家分享。

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