孫中山逝世99周年　原創展覽在廣州開幕　展示339件珍貴文物

3月12日是孫中山先生逝世99周年紀念日。從當日起，孫中山大元帥府紀念館推出「天下為公——一代偉人孫中山」原創展覽，共展示339件（套）珍貴文物，其中不少文物為首次展出。



1925年3月12日，孫中山在北京逝世後，其堅韌的革命精神、傳奇的人生經歷和超凡的思想，備受中華兒女敬仰和尊崇。從空間到儀式，從節日到日常，其影響無遠弗屆，成為國人的共同記憶和精神圖騰。

本次展覽分「照片與畫像」「題詞和語錄」「函電與文書」「著述和傳錄」「票章與券幣」五大部分，全面系統展現孫中山偉大的愛國精神，學習和弘揚孫中山的為振興中華而矢志不渝的崇高精神。

展覽相關負責人介紹，本次展覽充分挖掘館藏，共展示339件（套）珍貴文物。在孫中山大元帥府紀念館歷年展覽中，本次展覽展出文物的數量最多；集中大規模展出孫中山相關文物最多；首次展出的孫中山相關文物數量最多。

展覽展示的文物展品涵蓋孫中山影像、題詞、函電、信函以及帶有其肖像、題詞、語錄等方面的紀念物和紙幣、硬幣、證章、債券、器具、繪畫、郵票等，展品種類豐富。其中，國家一級文物4件，即：鄧澤如致古應芬函（1套4件）；國家二級文物25件；國家三級文物19件。

展覽現場。（羊城晚報）

值得一提的是，現場展示的孫中山題詞「知難行易」橫幅，雖未定級，但彌足珍貴。這是孫中山先生題贈劉紀文的橫幅，而「知難行易」是孫中山的哲學思想。此外，「孫中山贈予下屬的銅制半身照」「孫中山、宋慶齡伉儷北上的留影」等也是十分珍貴的文物。

據介紹，孫中山大元帥府紀念館自建館以來，即著力收集孫中山相關文物藏品，目前已累計達數千件。此次首次大規模集中展示，其目的是讓收藏在庫房裡的文物能與觀眾「見面互動」，讓文物及其內在價值真正「活起來」，充分發揮博物館文物展覽以文化人、以文育人的教育功能。