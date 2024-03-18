潮陽非遺雙忠文化節在汕頭舉行　近萬人巡遊隊伍綿延超8公里

鑼鼓聲、鞭炮聲、喝彩聲等交織在一起，英歌隊、笛套音樂隊、醒獅隊、標旗隊齊齊上陣……3月17日，「第十一屆潮陽雙忠文化節」在汕頭市潮陽區舉行，100多支潮汕民俗文化特色隊伍「同台炫技」，近萬人的巡遊隊伍綿延超8公里，巡遊路線合計超18公里，其展演隊伍數量之多、規模之大、內涵之豐富、影響力之廣，在潮汕地區的「鬧熱」中堪稱「天花板」級別。



活動現場。（羊城晚報）

潮陽民俗文化是潮陽千年古縣歷史文化積澱的重要核心和集中呈現，其中影響力較大的就是潮陽「雙忠文化」。潮陽「雙忠文化」指的是民眾對兩位愛國民族英雄張巡、許遠的一種特殊信仰。據介紹，潮陽「雙忠信俗」已於2022年被列入汕頭市第七批市級非物質文化遺產名錄。

17日清晨6時開始，各支隊伍便陸續出發，以雙忠行祠巡遊隊伍為首，塔館巡遊隊伍並接，龍井巡遊隊伍連序，嶺東巡遊隊伍合攏，巡遊路線合計超18公里，整個活動持續至當日18時許，充分展示出潮陽人民充滿活力的精神面貌以及多姿多彩的民俗風情。