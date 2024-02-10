好吃廣東 | 胃，總要來一趟汕頭吧

請到廣東過大年！來了吃什麽？GDToday、廣東發布聯合陳曉卿團隊（稻來紀錄片實驗室）發起「好吃廣東」活動，端出「拿手好菜」，牛肉火鍋、生腌、燒鵝、蒜蓉生蠔、釀豆腐、煲仔飯、酸筍鴨......一天一城，帶你吃遍廣東！



第一站，來汕頭吃！

日前，由陳曉卿導演的美食紀錄片《我的美食向導》走進汕頭，開啟風味探索之旅，向世界展示汕頭「專屬」味道。他說「廣東人的確熱愛生活」，從各地美食上也能看出廣東人對生活的態度，永遠真誠，永遠靠譜。

（廣東發布）

而汕頭，是一座哪怕僅僅為了吃也值得來一趟的城市。這裏的味道，坐擁遼闊山海的無私饋贈，飽含潮汕文化的深厚浸潤，薈萃有識之士的傳承創新。

從清晨到夜間，汕頭的每時每刻都是「美食美刻」：一碗豬雜粿條，演繹「爭分奪秒」；一盤鮮甜魚飯，詮釋「不時不食」；一桌豐盛牛肉，展現「庖丁解牛」。

既有「天花板」級別的精細潮汕菜，也有「最撫凡人心」的傳統小吃。鎮邦路、龍眼路、珠江路等美食打卡地，數不盡的寶藏小店和網紅小吃……總要來一趟汕頭吧，在轉角處，與人間至味不期而遇。

好吃汕頭，品清鮮至味

清湯一涮即吃的牛肉火鍋，寫著潮汕人對新鮮的苛求和對本味的執著。

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現宰、現切、現賣，清而不淡，嫩而不生，油而不膩。每一片躍動的牛肉，都完美體現潮汕美食的「清鮮」之道。

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在汕頭吃豬肉，也有「唯鮮不破」的講究。剛剛宰殺後不久的本地豬肉，帶著粉嫩的色澤和純正天然脂香，精選部位經精工細切、猛火氽燙，一碗滾燙鮮香的豬雜湯端上，是對身心最好的慰藉。

原汁原味的魚飯也是至鮮佳肴，以巴浪魚、花仙魚、紅魚等新鮮海魚為原料，鮮美的魚肉汁水在魚皮內部形成一層魚凍，入口會隨著咀嚼緩慢釋放出汁水和魚肉的甜美，再佐上一碟普寧豆醬，回歸「大味至淡，味淡而真」的本質追求。

論吃鮮的極致，還看「毒藥」生腌。將螃蟹、蝦蛄、蝦、生蠔等海鮮，放入辣椒、香菜、蒜末等調料腌製，天然海產的甘甜鮮得令人發指，軟綿彈滑的口感讓人欲罷不能。

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好吃汕頭，賞精巧技藝

鵝來到汕頭就成了「鵝王」，哪怕是平凡的家禽，也要用最精巧的手藝對待。

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肉質鬆軟易入味的獅頭鵝，裹上幾十種香料、中草藥薈萃的鹵料慢火溫燉，精工細鹵，一盤匯集「鵝肉、鵝肝、鵝掌、鵝翅」的潮汕鹵鵝鹵水拼盤，成就人間至味。

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潮汕人擅用技法「馴服」食材，毗鄰海洋而居的汕頭人還以達濠魚丸聞名，這是一顆可以用來打「乒乓球」的魚丸，繁複的製作工藝捕捉了屬於漁港與大海的鮮。一口下去，Q彈、勁脆、酥爽。

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以精細著稱的潮汕菜，憑「粗菜精做」的飲食智慧以及「種田如繡花」的匠心精神，衍生出一道道經典名菜。如用炭燒征服最「刁鑽」的響螺，樸實如番薯葉也能搖身一變「護國菜」。

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好吃汕頭，嘆廣博風味

在汕頭品嘗美食主打一個「格局打開」，永遠能夠滿足你的「既要又要還要」。

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一碗白粥一定不止一碗白粥，鹹菜、菜脯、橄欖菜、豬肉粽、花生米、水豆腐、南姜橄欖、薄殼米……樣樣承載著潮汕飲食的經典。

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想試試粿品？那可太多選擇了。紅桃粿、鱟粿、無米粿、發粿、炒糕粿、菜頭粿、鼠殼粿、甜粿……看似尋常的粿有著超過百種吃法。

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品嘗小吃可得計算好胃容量，豬腸脹糯米、豆花、朥餃、反沙甜品、落湯錢、菜頭丸、杏仁茶、蠔烙、鱟粿……你想著隨緣打卡，最後往往吃到扶牆。

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簡單吃道主食也頗有講究，腸粉、豬腳飯、牛腩飯、乾面、粿條、粿汁、砂鍋粥、炒薯粉……花樣碳水，任君選擇。

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喝杯果汁冰解解膩也要面對選擇困難題，幾十種水果、原料的排列組合，充滿無限想象力的搭配讓你眼花繚亂。

好吃汕頭，懂達變創新

在汕頭，人們對美味的創作能力沒有「天花板」，你能解鎖一系列想不到的體驗。比如，用喝工夫茶的方式品一杯鴨屎香奶茶。

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可以用吃川渝火鍋的方式，來一次酣暢淋漓的牛肉九宮格火鍋。

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可以用「泰酷辣」的方式吃一碗香辣鮮濃的冬蔭功海鮮。

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可以用南洋style的方式，吃一碟咖喱鵝肉腸粉。

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可以用意式「阿芙佳朵」的方式，品嘗甜甜蜜蜜的糖蔥。

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可以用包羅萬象的方式，喝一碗有芋圓、芋泥、冰淇淋、姜薯的甜湯。

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你可以用面朝大海的方式欣賞最迷人的景致，盡享最豐盛的海鮮火鍋。

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來汕頭望山觀海，漫步百年僑鄉，品濃濃年味，賞嘉肴美饌，葷素本真間，感受時序節令，巧手調和里，兼享溫潤豪放。都說「食在廣東，味在潮汕」，這個春節，歡迎尋味潮汕，汕頭「好食」「好踢桃」猛猛來！

本文獲《GDToday》授權轉載

