中國國土橫跨五個時區　標準時間「北京時間」並不來自北京？

中國的國家標準時間叫「北京時間」，但大家或沒想到，「北京時間」與北京的本地時間，原來是有分別的，且「北京時間」也不是從北京發出，而是來自西安.....



標準時間概念19世紀末傳入

古時人們對準確時間沒甚麼需求，也沒有甚麼標準時。圖為故宮的日晷，這是透過太陽投影來計時的工具。（getty/當代中國授權）

千百年來，中國人和世界各地人們一樣，過着日出而作，日入而息的生活，準確和統一的時間並不重要。19世紀，火車、電報發明，旅行和通信的速度改變了人們對時空的認知，也催生了標準時間的制定和時區劃分。

大家都知道，後來英國格林威治所在的經線被定為本初子午線；以格林威治時間為基準，全球被劃分為24個時區，並以此計算時差。

現今中國國土東西跨度5,000多公里，最東地處東9區（比格林威治時間快9小時），最西則在東5區（比格林威治時間快5小時），兩地的地理時差有4小時。

話說回來，標準時間和時區的概念在19世紀末傳入中國。那時中國大門已被西方的船堅砲利打開，東部沿海的通商口岸來往外輪日多。

民國時期全國劃分5個時區

東部沿海是中國最早接觸標準時間概念的地區。圖為上世紀30年代的上海。（網上圖片）

為方便航運，大家需要一個統一時間，於是中國東部較發達地區，包括首都北京所處的東8區時間（比格林威治時間快8小時），自然就被用作計時，稱為「海岸時」。這是中國與東八時區「結緣」的開始。

1902年，清海關提出以「海岸時」為標準時間，在當時實際情況下，使用「海岸時」仍局限於沿海和長江一帶。

到了民國時期，全國被劃分成5個時區，其中的「中原時間」曾被定為交通、電報等領域的標準時間；這個「中原時間」，同樣是東8區時間。可是情況和清朝時差不多，其時標準時未在全國普遍使用。

1949年新中國成立，定都北京，東8區再被確定為中國的標準時間。此際「中原時間」的叫法顯然已不合時宜，中國標準時間遂改稱為「北京時間」。

北京本地時間不同「北京時間」

北京的經度和東8區的基準經度相差超過3度，這正是北京本地時間與「北京時間」有分別的原因。圖為北京街景。（網上圖片）

北京是首都，某種意義上便是中國的象徵，以「北京時間」代表中國標準時間，更合符邏輯，就如英國標準時間稱為「倫敦時間」一樣。此後「北京時間」在全國推行，中國大部份地方終於用上統一時間。

而情況較特殊的新疆，雖然因為地理等原因，使用着比「北京時間」晚兩小時的「烏魯木齊時間」，但隨着社會發展，「烏魯木齊時間」使用範圍愈來愈小，現在很多中國人都未聽說過有此「時差」。

說完「北京時間」由來，回到最初時問題：為甚麼「北京時間」與北京的本地時間有分別？

剛才已提到，「北京時間」用的是東8區的時間，東8區時間是以東經120度為基準，惟北京在東經116.4度，所以本地時間與「北京時間」相差了大約14.4分鐘（每1度相差4分鐘）。

國家授時中心為何在西安？

授時對國家國民經濟發展、國防建設至關重要，例如數碼金融，所有交易都透過電腦和網終進行，時間不同步很可能導致交易失敗；又例如火箭發射，各系統時間一定要絕對同步，否則後果將不堪設想。圖為國家授時中心科人員在記錄實驗室數據。（網上圖片）

本地時間與「北京時間」最接近的大城市，有人認為是浙江省會杭州，她地處東經120.1度。

最後，「北京時間」為何不是從北京發出？精確的「北京時間」，目前是由中國科學院國家授時中心制定和發布，惟這個建於上世紀60年代的授時中心不在北京，而是在千里之外的陝西省西安市，所以「北京時間」實際是從西安發出的。

至於國家授時中心為何不在北京？原因是當時的授時機構最好建在國家的中心地帶，從這裏發出的時間（電波）信號才可以更好地覆蓋全國。相比之下，西安的地理位置要比北京更佳。

另外，國家授時中心選址還有戰備考慮；時間是國家基礎保障設施，建在內陸會更加安全。

中國科學院國家授時中心位於西安臨潼區。（網上圖片）

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