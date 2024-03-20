新疆開始包郵　有何重大意義？

最近，淘寶宣布推動新疆包郵體驗提升計劃。這對於電商平台、商家、消費者來說，多方得利。新疆，為什麽能包郵，又有何重大意義？



本文轉載自微信公眾號「正解局」。



網購在中國能發展得如此迅速，包郵功不可沒。但對於新疆網友來說，「本店包郵，新疆、西藏等偏遠地區除外」，曾是「長久的痛」。

新疆，為何長時間被排除在包郵之外？這是新疆的區域和面積、人口數量決定的。

一是遠。長三角、珠三角，是我國網購發貨地最集中的區域。新疆與這兩塊區域分別相距3000多公里，確實太遠了。

二是大。新疆太大了。最直觀的數據是，新疆首府烏魯木齊，距新疆其他地區，近則37.9公里，遠則1775公里。

1775公里是個什麽概念？北京到上海的距離，也不過1000公里。

三是稀。新疆是典型的地廣人稀，常住人口只有2587萬人。第一大城市烏魯木齊，也不過400多萬人。

在新疆，方圓一百多平方公里，可能只有幾戶人家。地廣人稀，距離貨源地太遠，這就導致新疆的網購物流成本居高不下。

網上有賣家曬過訂單，兩箱60包的面巾紙，原價不過420元一箱，發往新疆的運費就高達255.94元。

賣家曬訂單顯示的發往新疆商品的運費。（微信公眾號＠正解局）

運費如此之高，自然沒有辦法包郵。

現在，新疆為什麽可以包郵？

其一，新疆正在補齊物流短板。

目前，新疆已形成以烏魯木齊市為物流核心節點，以喀什市、克拉瑪依市等為一、二級節點，以具備一定區位交通條件及特色產業優勢的重點城鎮為三級節點的「1+4+10+N」物流節點城市布局，以及以東西向三條出疆國際通道為主和以南北向三條疆內聯繫通道為輔的物流通道體系。

在末端，新疆還建有縣級電商公共服務中心和物流配送中心57個、鄉村級站點4000餘個，工業品下行配送覆蓋率60%以上站點，超800個電商服務站點疊加覆用郵政快遞功能。

新疆托里縣電子商務公共服務中心。（微信公眾號＠正解局）

其二，新疆的網購消費在增加。

國家郵政局數據顯示，2023年，新疆快遞業務量（不包含郵政公司包裹業務）累計完成3.05億件，快遞業務收入累計完成62.04億元，分別同比增長88.1%、77.89%。

從快遞業務量和收入的增速指標看，新疆排名均位於全國首位。物流基礎設施在完善，網購消費能力在增加，綜合下來，物流成本就降下來了。

其三，電商平台創新發貨方式。

去年6月，拼多多針對新疆消費者開通了中轉集運包郵業務。對新疆消費者的訂單，商家只需將快遞寄送至設在西安的中轉集運倉，經中轉集運倉拼單後，由平台及合作的郵政、快遞企業負責中轉倉運輸至新疆的第二段快遞。淘寶採用的也是類似的方式，先後在杭州、西安兩地設置新疆集運倉。

淘寶平台發新疆快遞集運倉工作人員正在對新疆路向郵件進行集包封發。（石榴雲/新疆日報）

這種「全國發集運中心，集運中心發新疆」的新模式，發揮集約化、規模化的優勢，大大減輕了商家和消費者的運費成本。

淘寶提供的數據顯示，中轉集運讓新疆不包郵訂單平均郵費下降了80%。郵費大幅降低，包郵就此成為現實。

新疆包郵，新疆老百姓網購更方便了，電商平台在新疆打開了市場，商家也拓寬了客源。

看似多方得利，為何有的商家不願意？在某投訴平台上，一個投訴，說出了很多商家的心聲。

商家的投訴。（微信公眾號＠正解局）

總結一下，主要原因有兩個：一是商家被剝奪了選擇權。

以淘寶為例，其推出的特惠集運服務，無需商家報名或訂購，而是平台自動命中的。從某種意義上，對於商家來說，新疆包郵是被動的、強制的。

淘寶特惠集運規則的相關介紹。（微信公眾號＠正解局）

除了一些短保、生鮮等特殊商品外，商家無法拒絕參與集運。

淘寶特惠集運規則的相關問答。（微信公眾號＠正解局）

說白了，商家被剝奪了選擇權。

二是商家怕被薅羊毛。經常網購的朋友們應該都知道，在網上買一些小物品，如果有瑕疵的話，商家一般會直接重發一件，而不會讓你退貨再發貨。因為小物品的價值本來就不高，快遞費也便宜，對於商家來說，直接重發一件是最划算的。

但是，如果買家在新疆，快遞費本來就貴，重發的成本就太高了。商家在無奈之下，只能選擇退款不補發。

現實中，有人就利用這個漏洞薅羊毛。

商家的哭訴。（微信公眾號＠正解局）

更有甚者，利用現在電商平台的「僅退款」規則，惡意投訴，讓商家損失慘重。

在正解局看來，新疆包郵多方受益，無疑是一件好事。

電商平台除了維護消費者的利益外，還要保障商家的利益，調動商家的積極性，堵住可能存在的薅羊毛漏洞。在商言商，只有商家積極參與，新疆包郵才能包得更多、郵得更快。

據了解，淘寶平台已於3月13日正式上新「新疆包郵」頻道。

淘寶方面表示，「新疆包郵」頻道將長期運營，頻道內商品涵蓋服飾、快消、食品、家清百貨等各個類目，方便新疆用戶篩選購買。

淘寶上新「新疆包郵」頻道。（微信公眾號＠正解局）

未來，新疆消費者有望獲得更加便捷、優質、高效的網購及物流體驗。

在內地商品包郵運往新疆的同時，正解局更關注的是，新疆商品如何包郵運往內地？

眾所周知，新疆是我國棉花、煤炭、糧食的重要生產地。這些大宗商品，時效性不強，可以慢慢運輸。但是，像哈密瓜、小白杏等水果，對鮮活性、時效性的要求就比較高了。

特別是，在《沙漠里養海鮮，新疆又幹了件大事》一文中，正解局介紹了新疆利用鹽堿地養海鮮。看似與海鮮並不沾邊的新疆，已成為我國西北地區重要的漁業省份之一。

《2023中國漁業統計年鑒》顯示，2022年新疆漁業總產量達17.3萬噸，在西北五省區排名第二，其中三文魚總產量4554噸，產量占了內陸產量的15%。

有網友評論稱：新疆「海鮮」大豐收，這下輪到江浙滬不包郵了。

新疆尼勒克三文魚養殖基地。（微信公眾號＠正解局）

需求拉動生產。

特產如何快速、高效出疆，關係到新疆經濟的發展。核心，還是要降低物流成本。

淘寶、拼多多等電商平台推出的新疆包郵服務，有助於降低物流成本。一方面，新疆包郵服務上線，將刺激新疆的網購需求，擴大快遞業規模，拉低物流成本。另一方面，新疆包郵服務帶來的進貨物流，可以與新疆的出貨物流協同發力，加大新疆與全國其他市場的互動，降低物流成本。

期待未來，新疆的特產，朝發夕至。