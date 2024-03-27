貴陽大數據科創城已集聚836間企業　力爭今年創建中國軟件名園

2023年12月，《香港01》成功舉辦「海南航天創科青年交流團」，帶領3間中學合共68位中學師生到訪海南文昌見證長征5號火箭發射的重要時刻。今年《香港01》青年交流團第一站，將走進「村超」誕生地——貴州。

為引領香港青年認識國家，用雙腳丈量世界，《香港01》與貴州村超簽訂青年交流獨家合作，並由香港高速鐵路作為「遊學夥伴」招募百位香港青年前往貴州，期間不僅將到「村超」發源地榕江縣親歷「村超」熱潮，還將參觀貴陽大數據科創城。

《香港01》將於4月12日在本港各中學進行「《香港01》貴州遊學交流團」的線上簡介會，擬邀全港200位青少年師生共同參與。



貴陽大數據科創城緊扣「貴州數位產業和人才集聚區、數位場景應用示範區和生態文明展示區」三大功能定位，以「生態城市、產業城市、韌性城市、海綿城市、智慧城市」五大設計理念為指引，打造多核心驅動的國家大數據（貴州）綜合試驗區核心區、數位經濟發展創新區核心區和公園城市樣板，貴陽大數據科創城建設步伐大步邁開。

2023年，貴陽大數據科創城按照「出形象、成規模、見成效」的目標，全力推動發展，取得良好開局。今年，將重點打造產業、政策、人才、資本、創新「五大高地」，高揚發展風帆，實現新的突破。

據悉，2023年，貴陽大數據科創城全面貫徹落實貴安新區高質量發展大會精神，圍繞打造「一心兩園三谷」的產業佈局，聚焦打造數字經濟產業集群、先進裝備製造產業集群、新能源新材料產業集群「三大產業集群」，全力構建產業生態，有效推動經濟發展向上向好的態勢。

2023年，貴陽大數據科創城完成工業總產值43.94億元（人民幣，下同），按年增長46%；規模以上工業增加值8.96億元，按年增長45%。營利性服務業方面，2023年完成總營收651.81億元，按年增長40.29%。累計招引注冊企業818間，注冊資金581.5億元；新增招引注冊企業409間，注冊資金407.3億元。

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貴陽大數據科創城相關負責人表示，「2024年是實現『一年一個樣、三年大變樣』的關鍵之年，我們將持續推進『一園一場一基地』即中國軟件名園、國家大數據（貴州）綜合試驗區人工智能訓練場、大科城孵化基地建設，重點以打造『五大高地』為導向，在新的一年大幹快幹苦幹實幹，朝新的目標奮進。」

貴陽大數據科創城管委會透露，貴陽大數據科創城已集聚836間企業，已累計發布200個創新應用場景。同時，通過整合華為雲生態企業庫等資源，成功吸引了包括奇安信、果卡科技、數據寶在內的11間重點企業簽約入駐，形成了37間華為雲生態企業在此注冊落地的產業集群效應。

據了解，到2025年，貴陽大數據科創城一期建設規模約1080萬平方米，其中產業用房410萬平方米、居住配套670萬平方米，規劃人口20-25萬人。引進培育大數據及關聯企業3000間，實現年營業收入500億元（不含華為雲），匯集科技創新平台和公共服務平台100間，聚集軟件及相關人才10萬人。

如有興趣了解更多交流團之詳情，可電郵至education@hk01.com或 WhatsApp（35828747）與黃先生聯絡。



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