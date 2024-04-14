為什麼會羨慕蛇口人？　藝術天地與人間煙火　深圳都市「烏托邦」

「先有蛇口，再有深圳」，改革開放46年以來，深圳經濟特區到先行示範區不斷邁步騰飛，而這裏的故事要從「在中國的南海邊劃下一個圈」的那個圈開始說起。蛇口，是中國的第一個對外開放的工業區，深圳特區中的特區，比深圳還「深圳」的地方。

45年前，這裏憑借著「敢為天下先」的精神，闖出了「蛇口模式」；45年後，這裏帶著對美好生活的向往，開啟了「再造新蛇口」的新征程。不斷地探索，堅持地創新，堅定的信念，這裏再度交出了一份滿意的答卷。



有人說，這裏像是深圳人的「精神圖騰」，承載著老深圳人的精神寄托。也有人說，這裏是深圳人的「烏托邦」，包容著新深圳人的創新與想像。這裏有傳統的煙火氣，也有現代的啟明星。這裏承載著無數的愛意與期待。這裏就是與香港僅50分鐘船程、隔海相望的蛇口。



山海綿綿，呢度好chill

背靠大南山，三面環海的自然風光，賦予了蛇口與眾不同的山海景色。

閑暇時，約上三五好友一起上南山。登高遠望，遠可觀海，近可觀山，將深圳灣景物盡收眼底，鬱鬱蔥蔥，海煙嫋嫋，令人心曠神怡。心有煩躁時，就去海邊散步。蛇口有超長的海岸線。濱海長廊上漫步吹風，讓海風帶走心事。

海上世界逛街觀景，放下「湊仔」壓力，去按摩放松，唱K、睇演出逛展、盡享世界美食……總有一種快樂可以撫慰心靈。走在蛇口的街頭，讓微鹹的海風吹過臉龐，感受蛇口的「慢生活」，讓心情放慢節奏，蛇口的chill會讓人留戀。

煙火人間，呢度好好食

撫摸著左砲台的青磚感受曆史的厚重，仰望著天後宮的神像贊歎漁民的虔誠。除卻曆史，當與蛇口人聊起蛇口，最讓他們念念不忘的，一定是蛇口的那番萬千風味。

出了東角頭地鐵站，不遠處就是蛇口老街。這是一個充滿了傳統氣息的地方。有故事的街道，充滿年代感的居民樓，三三兩兩閑聊的人們，一家一家整齊排列的老字號小店，大半的蛇口美食，都可以在這裏一網打盡。

沿著蛇口老街，一定會發現一家市場。這家有著三十多年曆史的蛇口市場，有著最新鮮的海鮮，最正宗的風味。熙熙攘攘的人群，各式各樣的口音，五顏六色的海鮮，在這裏共同構成了老蛇口的人間煙火。

在蛇口六灣停靠了41年的「明華輪」，除了見證蛇口的變革，更吸引了許多外國餐廳藏身於此，還有高端粵菜、地道老廣味，以及特色地中海風味、各色海鮮酒家，斬獲食客芳心的同時，也留住了異鄉人的腳步。

生生不息，呢度好「摩登」

深圳曾經被稱作「文化荒漠」，但到了蛇口，會發現這並不成立。蛇口像是一個幹淨的容器，它容許不同色彩的文化，沉澱出了獨屬於自己的多元氣質。

由三十年前的舊工廠改造而來的南海意庫，聚集了各式各樣的書店、畫廊、咖啡廳，小酒館。可以在蛇口畫廊看展，走進藝術家的藝術暢想；也可以在酒廊一邊聽著悠揚的爵士樂，一邊品嘗熱烈的雞尾酒。這裏已成為文藝青年聚集地。

面朝大海屹立的海上世界文化藝術中心，是深圳唯一建在海上的博物館，本地深圳人都會前來反覆「打卡」。還有留下太多想像空間的太子灣，「明日之城」「城市名片」都是它的標簽。在這裏，K11 ECOAST和招商花園城相伴而生，志趣生活，文藝社交，將會是未來的商圈範本。藝術、人文、自然，蛇口的歷史與當下值得細細體味，未來值得期待。

四通八達，呢度好方便

蛇口作為深圳的「海上門戶」，有著極為便利的交通。星羅密布的地鐵，是蛇口人出行的首選。尤其深圳地鐵2號線（8號線）將於今年5月1日全面通車，市民遊客可搭乘這趟山海專列遊玩深圳東西海岸，從蛇口海上世界，一路到小梅沙海濱度假區暢通無阻。

蛇口郵輪母港，將深圳連通港澳、走向世界。在此可以乘坐大灣區一號郵輪，體驗站在船頭穿越港珠澳大橋的難忘瞬間，同時，遊輪上的現場駐唱、魔術等各類主題活動和娛樂節目，讓遊客充分領略海上旅行的樂趣。

深圳與香港，一河之隔。深港公交地鐵乘車碼互聯互通互認，從此過關「北上」逛吃的香港居民，更加方便來蛇口感受美好生活。

蛇口口岸交通+開放時間｜船票$132起 上環最快50分鐘直達南山區

香港⇋蛇口交通指南：



深圳灣口岸是香港到蛇口最近的陸路過關口岸，港人亦可搭乘渡船前往蛇口。



香港上環港澳碼頭⇋蛇口港（50分鐘）

上環港澳碼頭開出的時間為09:00、11:30、20:00；

蛇口客運碼頭開出的時間為07:30、10:15、16:45



香港赤鱲角海天客運碼頭⇋蛇口港（僅供搭乘飛機旅客使用）

目前，在蛇口港可進行香港機場航班值機，有國泰航空、香港航空、中華航空、大韓航空等約20餘家航空公司提供該項服務。乘客可於蛇口港值機托運行李後，搭船直接前往香港機場，且無須再於香港出境。



在代表著多元的蛇口，停下來、慢下來，細細品味。創新、活力、傳統、包容，它在飛速的發展著，也在漫步悠然的生活著，同時它也做好了準備，迎接每一位市民遊客的到來，到感受蛇口「美好生活圈」的別樣魅力。