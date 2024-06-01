長沙成港人北上「新寵」　高鐵3小時直達！3大景點怎麼玩？

講起北上旅遊，除了深圳、廣州等地外，最近有個城市也成為了港人北上的「新寵」，那就是湖南長沙了。由西九龍坐高鐵出發，最快只需要3小時就能到達，因此很適合在周末或小長假來一趟「快閃」之旅！

除了馳名中外的臭豆腐和網紅茶飲店茶顔悅色外，究竟「不夜城」長沙還有哪些值得遊覽的地方？本文整理了長沙3個必去景點，涵蓋名勝古迹及潮流景點，大家在計劃行程時可作參考！



中國第一洲橘子洲 飽覽長沙兩岸風光

湘江是湖南省最大的河流，也是長沙的母親河，流經市内約25公里，形成秀麗的長沙沿江風光帶。在湘江中央，佇立着一座長形島嶼，它便是鼎鼎大名的橘子洲了。

為甚麽河流中央會有一座島？原來橘子洲是由湘江下游沙石衝積而成，因規模是眾多沙洲之最，所以被譽為「中國第一洲」。

千萬別小看這座看似平平無奇的島嶼，其實和毛澤東淵源深厚！年少時，毛澤東曾在湖南讀書，他經常和同學一起遊過湘江，到橘子洲開展各類活動。1925年，毛澤東再遊橘子洲時，寫下了《沁園春·長沙》，自此令當地聲名大噪。

因此，橘子洲上坐落着許多與毛澤東有關的景點，包括問天台、橘洲公園、毛澤東青年藝術雕塑等，是追溯近代歷史及欣賞長沙兩岸風光的好去處。

長沙千年學府嶽麓書院 秋風起賞愛晚亭紅楓

説起長沙的兩大名勝，除了橘子洲外，還有坐落於嶽麓山上的嶽麓書院。

嶽麓書院興建於於北宋，是中國古代「四大書院」之一，歷代興學不輟，如今是湖南大學下屬的辦學機構，是一座擁有悠久歷史的學堂。

嶽麓書院分為書院主體、附屬文廟及中國書院博物館，建築大部分仍保留着明清風格，布局多採用中軸對稱和縱深多進的院落結構，錯落有致的建築之間以古典園林相連接，古色古香，極具詩情畫意。

每逢秋天來臨，嶽麓山就會開滿紅彤彤的楓葉，而嶽麓書院中的愛晚亭便是其中一個最佳觀賞點，丹楓與古色生香的愛晚亭互相襯托，文藝又迷人，喜歡欣賞古建築和自然景觀的朋友千萬不要錯過！

吃喝玩樂逛五一廣場 一站式感受長沙「夜繽紛」魅力

一個圓滿的快閃之旅，當然少不了吃喝玩樂的環節！

擁有逾3,000多年歷史的長沙，雖然文化底蘊深厚，卻也是一座十分年輕和潮流的城市，是不折不扣的「娛樂不夜城」，而這一點，正是吸引港人來旅遊的關鍵所在！

由長沙市中心主城區的五一大道起至黃興路一帶，是全市最繁華及最核心的商圈，又名五一廣場。

五一廣場内，坐落着太平老街、坡子街、黃興路步行街、解放西路酒吧街等多條網紅商業名街，還有長沙國際金融中心等購物中心與百貨商場，集購物、休閒、娛樂、餐飲於一體，絕對是長沙吃喝玩樂的最佳好去處。

來到五一廣場，可謂愈夜愈精彩！大家除了能在這裏品嘗到長沙地道美食外，走幾步又可以觀賞街頭藝人的出色演出，打卡各種潮牌網紅店，逛累了就到茶顏悅色買一杯可口的「長沙名物」。快來感受活力無窮的夜長沙吧！

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