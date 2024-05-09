隱瞞已生育與上海男閃婚　長沙女拒退禮金　湖南高院直播當場帶走

5月8日，湖南寧鄉市人民法院借用湖南省高級人民法院官方賬號，直播執法人員上門執行「退還彩禮」，引起大批網民圍觀，超過256萬人曾觀看直播。在直播中，一名女子因拒不退還彩禮（聘禮、禮金），被法警強制帶走。



據介紹，來自上海的車某在湖南長沙旅行時，在夜場認識王某後愛上對方，陸續向王某支付20萬元（人民幣，下同）彩禮及金銀首飾、奢侈品，雙方結婚後僅見面兩次、未共同生活。

結婚後，車某發現王某與其前男友育有一個小孩，便要求女方到上海與他共同生活，但王某拒絕，他便起訴離婚並要求退還彩禮，法院判決王某退還彩禮25萬餘元及一個LV手袋。

執行立案後，承辦法官曾傳喚女方到庭接受訊問，了解王某租住在芙蓉區某小區內，無固定職業，白天基本在家休息。在承辦法官的協調下，王某已退還LV手袋，但她以沒有收入為由拒絕退還彩禮。

車某透露，本案訴訟調解階段時，王某要求復婚和好，並同意與他到上海生活，於是他又向對方付出十餘萬彩禮，未料王某再度反悔，該後續十餘萬彩禮即將形成新訴訟。

在執行現場，王某稱已將彩禮花完，自己沒有工作，「我那彩禮也花了，那我又怎麼退給他呢？我又沒有工作」。王某已被法警當場帶走，強制執行退彩禮。事後，車某在網上拍片稱，雙方未有成功調解，法院已對王某採取15天的強制拘留措施。

直播當天，執法人員化身主播，通過解說為觀眾直播集中執行退還彩禮的畫面。執法人員回答網民提問時表示，若遇到法院判決退還彩禮後不執行，他們會上門集中執行，確保法院判決能夠生效。若有民眾遇到類似事件，可通過法律程序維權。