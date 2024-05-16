長沙遊客手機跌入湖中索賠　景區反問：把湖水抽乾打撈可行嗎？

湖南長沙的姜女士日前在一景區內玩竹筏泛舟時，不慎將iPhone 14 跌入湖中，但未有成功撈起，她與園區負責人陳先生就園區是否要擔責產生分歧。

5月14日，陳先生對手機未能打撈一事致歉，但表示「要我們抽乾湖水撈手機，這可能嗎？」，若姜女士有其他訴求，希望她循法律途徑解決。



《瀟湘晨報》報道，5月12日，姜女士與家人到位於長沙開福區的居野·湖溪歡樂谷遊玩，在玩竹筏泛舟時不慎將iPhone 14跌入湖中。姜女士稱，當時已立即告知工作人員，對方稱要等湖面上船少時才能打撈，對此她表示理解，「有船的時候去撈手機可能會有有安全問題」。

姜女士聽從工作人員安排，等待3個多小時直至6時半左右閉園，負責打撈的工作人員與她商量好打撈價格後，卻以水深為由未打撈。「救機心切」的姜女士一度與園區辦公室人員發生口角，園區負責人陳先生隨後拿漁網親自嘗試打撈，但未果。

姜女士在居野·湖溪歡樂谷遊玩時，不慎將iPhone 14跌入湖中。（瀟湘晨報）

當晚9時許，姜女士自行請兩位專業的打撈人員到園區。由於天色昏暗且姜女士僅能告知手機丟失的大致範圍，最終未能成功撈起手機，「要是我手機掉了的第一時間，他們告訴我園區沒有專業打撈設備和打撈人員，我肯定會一開始就找專業人士，半個小時就能撈上來了」。

姜女士稱，手機內有不少日常家庭照，對她而言非常珍貴。因此，她認為園區需要負一定責任，「我當時跟他們溝通，他們辦公室一個工作人員態度很差，讓我很惱火」。

陳先生認為，自5月1日開業後，竹筏項目的工作人員一直有提醒遊客「貴重物品上船不要丟失了」。對於未在手機跌入湖中第一時間打撈，他則稱要首先保證人員安全，工作人員以遊客安全為準。

姜女士玩竹筏泛舟時不慎將iPhone 14 跌入湖中。（瀟湘晨報）

就賠償問題，雙方各執己見。姜女士認為，她的確不慎將iPhone14手機跌入湖中，「你們要是懷疑可以把湖抽乾了看一看是不是那個手機」。陳先生對此不認同，「把湖抽乾你覺得可行嗎？你又怎麽證明你掉的是一台iPhone14手機？」。

陳先生對於姜女士的手機跌入湖中深表歉意，「可能是我們園區某些缺陷導致的，但是其他訴求，你覺得我們侵犯到你權益了，你可以通過法律手段來解決」。姜女士也稱，會循法律途徑維護自身權益。