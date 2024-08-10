果樹種類佔全國70%　水果第一大省是哪裏？但唯獨不產蘋果

中國是全球最大的水果生產國和消費國，但大家是否知道，中國哪省出產的水果最多？提示是當地出產最多的水果是砂糖桔。



光照雨量足 晝夜溫差大 宜種水果

廣西日照和雨水充足，加上山地丘陵晝夜溫差大，這都是種植水果的有利條件。（視覺中國/當代中國授權）

馬上揭曉答案，中國的「水果第一大省（區）」、有「水果天堂」之稱的，就是廣西。

廣西地處中國南方，北回歸線穿越而過，氣候溫暖，光照充足，雨量充沛，加上境內有眾多山地和丘陵，晝夜溫差大，正適合水果生長。

根據官方數字，廣西水果種植面積超過2,000萬畝，相當於1.33萬平方公里，大約是香港陸地面積12倍。在2023年，廣西水果產量約3,400萬噸，佔了全國產量的約八分之一，或連續6年全國第一。

3,400萬噸水果是甚麼概念？若以全國14億人計算，每人可以分得超過40公斤。

砂糖橘不是廣東四會的特產嗎？

廣西不是砂糖桔原產地，卻是最大生產地。（網上圖片）

那廣西出產最多的是哪一種水果呢？排第一位的是柑橘，產量超過1,800萬噸；根據資料，柑橘是中國產量最多的水果，而廣西的產量佔了全國的三分之一、全球的約十分之一。

廣西種植柑橘種類不少，其中最主要的是因「味甜如砂糖」而得名的砂糖橘，也就是廣東話中的砂糖桔。

砂糖桔不是廣東四會的特產嗎，怎麼跑到廣西去了？沒錯，廣東四會是砂糖桔原產地，但上紀世80年代，廣西便開始引入和大規模種植，現在產量已超越廣東；砂糖桔在當地的產量，也超過很多人心目中的廣西特產沙田柚。

除了柑橘，廣西的柿子、火龍果、百香果，產量都是全國第一；芒果、香蕉、荔枝、龍眼產量則排名全國第二。

中國大宗水果 廣西獨缺這一樣.....

廣西多種水果產量全國第一，火龍果是其中一種。（網上圖片）

事實上，廣西果樹品種資源有近300種，佔全國果樹種類的70%；中國大規模栽種的水果，廣西幾乎均有出產，只有唯一的例外，就是蘋果。

廣西目前有14個地級市，水果產量最大的原來是「山水甲天下」的桂林，當地出產的最大宗水果，正是柑橘。

剛才提到柑橘是中國產量最多的水果，第二位旳是甚麼？原來就是廣西沒有的蘋果，中國產蘋果的省份集中在北方，主要有陝西和山東。排在蘋果之後的是梨、葡萄和香蕉。

最後補充幾句，中國目前是全球最大水果生產國和消費國，但在1949年，中國水果產量只有少得可憐的120萬噸，到1978年也只有657萬噸。

中國水果種植高速發展，始於改革開放之後的90年代，目前全國水果年產量已上3億噸台階，是1978年的40多倍。2022年的數據顯示，中國人均水果佔有量超過220公斤。

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