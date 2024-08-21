大美嶺南｜宋灝帶你遊佛岡：潖江燕水　閱盡千年

【編者按】文字無言，聲聲入耳；古詩千萬，撩動心弦。2024南國書香節於8月16日至20日舉辦，文脈生香，書香縷縷。羊城晚報《大美嶺南》走進清遠市佛岡縣圖書館，如今，佛岡正綻放「美麗經濟」，讓我們跟隨古人宋灝的步伐，一起悠遊佛岡山水，感悟嶺南風雅。



佛臥山岡，粵中畫廊。

清遠佛岡古有「扼塞廣韶，橐鑰三州」之雄險。

大廟峽兩岸山嶺逶迤，重巒疊嶂；

潖江燕水蜿蜒而過，湍流激蕩，靜水流深。

行走千年，文脈生香。

書是胸中山水，山水是眼中之書。

閱讀似乎是一把鏈接古今的寶鑰，

聽，佛岡縣圖書館在講述何種故事……

航拍大廟峽。（羊城晚報•羊城派）

大廟峽兩岸山嶺逶迤。（羊城晚報•羊城派）

潖江燕水穿城而過。（羊城晚報•羊城派）

觀音山。（羊城晚報•羊城派）

觀音山龍潭瀑布飛流直瀉；

夕陽西下樵夫下山，山歌嘹亮。

從山水中走來，向歷史深處探去。

文物璀璨，閱盡千年；

經典傳承，歷久彌新。

佛岡文脈生香。（羊城晚報•羊城派）

航拍清遠佛岡。（羊城晚報•羊城派）

心中有丘壑，眉目皆山河。

鐵骨錚錚刻進了佛岡人的基因。

宋末將領朱文煥率軍抵抗元兵南侵行至大廟峽處。

石角鎮存久洞紅色印記依然鮮明，

紅色文化在傳承中綻放新光彩。

石角鎮存久洞。（羊城晚報•羊城派）

撥開歷史的煙雲，佛岡南北文化特色分明。

北部客家文化與南部廣府文化交相輝映。

南來北往，歷史名人後裔聚居佛岡。

千年傳承的古村落成就了佛岡。

上岳古村，集嶺南文化之成，在一代代朱熹後人的堅持下傳承至今。

鍋耳樓成排連綿，氣勢恢宏；

一枝一葉，一磚一瓦，鐫刻文化；

一杯井水，一飲而盡，聊慰思鄉之情。

航拍上岳古村。（羊城晚報•羊城派）

鍋耳樓成排連綿。（羊城晚報•羊城派）

上岳古村特色建築。（羊城晚報•羊城派）

精美雕塑。（羊城晚報•羊城派）

吾鄉心安處，尋幽而往之。

楓香樹下，存久洞村崢嶸歲月不會忘卻；

陽光正好，清時光·森林書吧書香縷縷。

在山水間邂逅詩意，

從歷史中感悟真知，

從典籍裏汲取力量。

清遠市佛岡縣圖書館。（羊城晚報•羊城派）

清時光·森林書吧。（羊城晚報•羊城派）

愛蓮書室。（羊城晚報•羊城派）

如今，佛岡正綻放「美麗經濟」。

天地有大，

美而不言。

悠遊佛岡山水，

感悟嶺南風雅。

（注：宋灝，清朝嘉慶年間舉人，廣東花縣人，曾任四川新津縣知縣等，有政聲。在清遠佛岡至今存詩多首。）