大美嶺南｜宋灝帶你遊佛岡：潖江燕水 閱盡千年
撰文：羊城晚報
出版：更新：
【編者按】文字無言，聲聲入耳；古詩千萬，撩動心弦。2024南國書香節於8月16日至20日舉辦，文脈生香，書香縷縷。羊城晚報《大美嶺南》走進清遠市佛岡縣圖書館，如今，佛岡正綻放「美麗經濟」，讓我們跟隨古人宋灝的步伐，一起悠遊佛岡山水，感悟嶺南風雅。
佛臥山岡，粵中畫廊。
清遠佛岡古有「扼塞廣韶，橐鑰三州」之雄險。
大廟峽兩岸山嶺逶迤，重巒疊嶂；
潖江燕水蜿蜒而過，湍流激蕩，靜水流深。
行走千年，文脈生香。
書是胸中山水，山水是眼中之書。
閱讀似乎是一把鏈接古今的寶鑰，
聽，佛岡縣圖書館在講述何種故事……
觀音山龍潭瀑布飛流直瀉；
夕陽西下樵夫下山，山歌嘹亮。
從山水中走來，向歷史深處探去。
文物璀璨，閱盡千年；
經典傳承，歷久彌新。
心中有丘壑，眉目皆山河。
鐵骨錚錚刻進了佛岡人的基因。
宋末將領朱文煥率軍抵抗元兵南侵行至大廟峽處。
石角鎮存久洞紅色印記依然鮮明，
紅色文化在傳承中綻放新光彩。
撥開歷史的煙雲，佛岡南北文化特色分明。
北部客家文化與南部廣府文化交相輝映。
南來北往，歷史名人後裔聚居佛岡。
千年傳承的古村落成就了佛岡。
上岳古村，集嶺南文化之成，在一代代朱熹後人的堅持下傳承至今。
鍋耳樓成排連綿，氣勢恢宏；
一枝一葉，一磚一瓦，鐫刻文化；
一杯井水，一飲而盡，聊慰思鄉之情。
吾鄉心安處，尋幽而往之。
楓香樹下，存久洞村崢嶸歲月不會忘卻；
陽光正好，清時光·森林書吧書香縷縷。
在山水間邂逅詩意，
從歷史中感悟真知，
從典籍裏汲取力量。
如今，佛岡正綻放「美麗經濟」。
天地有大，
美而不言。
悠遊佛岡山水，
感悟嶺南風雅。
（注：宋灝，清朝嘉慶年間舉人，廣東花縣人，曾任四川新津縣知縣等，有政聲。在清遠佛岡至今存詩多首。）