大美嶺南｜深中通道開通一星期　多圖記錄7年建設全過程

【編者按】遇海架橋，無路升島。備受矚目的深中通道已於6月30日下午3時通車。羊城晚報《大美嶺南》走進深中通道，看伶仃洋上長龍穿雲破海、踏浪而來，聽大國工匠用熱血丹心，譜寫「敢教日月換新天」的伶仃讚歌！伶仃洋上，煙波浩渺，海天一色，深中通道宛如一條長龍，時而入海，時而穿行於天際。



「人生自古誰無死，留取丹心照汗青。」700多年前，文天祥留下千古詩篇《過零丁洋》，讓歷史記住了這片海。

700多年後，同一片海，一條巨龍蜿蜒天際，歷經7年籌備7年建設的世界級超級工程——深中通道，穿雲破海、踏浪而來。

深中通道通車在即 黃金河 攝

深中大橋 梁嘉俊拍攝於2024年6月22日

一橋飛架東西，汪洋變通途。宏偉壯觀的大橋東起深圳寶安，西至中山橫門，是伶仃洋「A」字形內彎軸心位置的關鍵一橫。它全長24公里，集「橋、島、隧、水下互通」為一體，包括17.2公里的深中大橋，東、西人工島，以及6.8公里的深中隧道。

在一片汪洋大海中，歷經2700多個日月星辰，凝結15000多名工匠心血，一根根鋼筋，一方方混凝土，從零開始，從無到有，架海上之路，升海上之島，築海底之隧。如今，深中通道被譽為世界上綜合建設難度最高的跨海通道工程之一，創下10項世界之最。

夢牽大灣區，心連灣區人。這座世紀大橋，宛如一道彩虹伸向雲端，仿佛從天上來，從海上來，從夢中來，也從心中來。

深圳寶安與中山，分別坐落於珠江的東西兩岸，淵源頗深，兩地隔海相望，直線距離20多公里，車程需要2小時。今天，一橋融通灣區，深中通道打通黃金內灣，兩地如願實現直線連通，雙向奔赴 「半小時生活圈」，走進「雙城」新時代。

深中通道全景 馮羨群拍攝於2023年8月

光影下的深中通道 譚成偉拍攝於2023年9月

流光溢彩 譚成偉拍攝於2023年9月

人類建築與大自然美景相得益彰 譚成偉拍攝於2023年9月

一橋飛架，跨越伶仃，深中大橋巍然矗立於海天之間，主跨1666米，塔台足有90層樓高，是世界最大跨徑全離岸海中鋼箱梁懸索橋，也是廣東首個獲得橋梁界諾獎的大橋，創下5項震撼人心的世界紀錄。

深中大橋巍然矗立於海天之間 鄧新榮 拍攝於2024年6月23日

東人工島是世界首座高速公路水下互通立交，實現快速便捷交通轉換、各城市間互聯互通。

從空中俯瞰，碧波萬頃的伶仃洋上飄著一只翩然飛舞的「海上風箏」，風箏頭所立之處便是西人工島，這是全線的控制性工程，伶仃洋上落下的「第一子」，跨海橋梁和海底隧道轉換點。僅4個半月，這座19個足球場大的人工島便憑空築起，刷新快速成島的世界紀錄。在夜幕璀璨燈光映照下，它仿佛一只金色的「海上鯤鵬」。

進入深中隧道，它連接著東、西人工島，被譽為「海底長城」，是全線最難走的「鋼絲」。難以想像，在40多米深海處，讓32節8萬噸重沈管實現「滴水不漏」的毫米級對接，背後凝聚著多少工匠的心血與汗水。

結束一天忙碌的橋面工作後，一名安全員在撤離施工現場時再一次檢查橋面電閘是否關好後，披著晚霞下班去。黃金河拍攝於2023年12月

在深中通道焊接的深中人 馬國泉拍攝於2022年4月9日

深中通道工人在伶仃洋大橋架設主纜 馬國泉拍攝於2022年8月14日

千里之行 始於足下 黃金河拍攝於2022年4月

飛向雲端的主塔，宛若遊龍的橋梁，海洋深處的隧道，串珠成鏈，連接著過去與未來，連接著夢想與現實，閃耀著中國智造的光芒。

深中大橋日出 馮羨群拍攝於2022年9月

遇海架橋，無路升島，在針尖上跳舞，在麥芒上繡花。深中通道的橫空問世，折射了逢山開路、遇水架橋的奮進精神，體現了我國綜合國力、自主創新能力和勇創世界一流的民族志氣，是繼港珠澳大橋後的又一里程碑。