大美嶺南｜港車北上好去處　珠海會同村：繁鬧城市中的世外桃源

【編者按】鳳凰山麓下，繁華鬧市中，隱匿著一處世外桃源，古樹、青磚、黛瓦、飛檐……羊城晚報《大美嶺南》 走進珠海高新區唐家灣鎮會同村。在這里，清一色的嶺南民居錯落有致，「三街八巷」棋盤式佈局，「風起」「雲飛」兩座碉樓南北呼應。三大祠堂一字排開，歷經近300年滄海桑田，仍古韻猶存。



唐家灣地處珠江口西岸，東臨伶仃洋，西面是巍峨險峻的鳳凰山、大南山，會同村地理位置得天獨厚，村前荷塘波光瀲灩，環山黛色，呈「背山面水」之態，嶺南文化底蘊濃郁。

沿著岐關公路，踏過一座橫臥的青雲橋，穿過一條靜謐悠然的鄉村小道，便來到了會同古村。會同村始建於清雍正十年（1732年），是珠海市保存最完好的一個古村落。

會同村「棋盤格」布局

會同村嶺南文化底蘊濃郁

「背山面水」

嶺南風格建築比比皆是

走進會同村，映入眼簾的是一座蘊含古樸厚重氣息的閘門遺址，閘門建於清代年間，南北兩面村口各佇立著一座，其中北閘門上方嵌有石匾一塊，陰刻「北環紫極」，沉雕工藝含蓄而內斂。幾百年來，會同村從創建步入繁華後歸於沈寂，歷經歲月洗禮，仍保存著完好的風貌。

古閘門

沿著閘門的小路往前走，村落「三街八巷」垂直交錯的「棋盤式」整齊佈局，讓人眼前一亮。其中「三街」為村內沿荷花塘由北向南的「下橫街」、與之平行依山勢漸高的「中橫街」和「上橫街」，「八巷」為八條東西向的石街小巷；一道道窄小巷道和清一色嶺南民居錯落有致，古色古香。兩旁相依而建的是會同調梅祠、會同祠、莫氏大宗祠，此為當地保留最完整、最具代表性的嶺南祠堂，三大祠堂建於清代，最早可追溯至乾隆時期，清一色的硬山頂，青磚墻，飛檐鬥拱，磚雕、梁面圖案栩栩如生，一磚一瓦，一鑿一砌，一梁一棟，處處道盡歷史的滄桑。

據載，19世紀30年代，以「莫」「鮑」「歐陽」三大姓氏家族從不同地方會同此地建村，取名「會同村」。後來莫氏家族發展最為壯大，莫氏祖孫三代外出做買辦生意賺錢衣錦還鄉後重建，三姓祠堂一字排開，十分氣派。

會同村碉樓全景

南碉樓高兩層，上塑「風起」二字

北碉樓呈長方形，四層高，正面「雲飛」灰塑

古村內青山環抱，古樹參天，南北兩溪在村前匯聚成塘。潺潺溪水邊上，矗立著兩座碉樓，南碉樓高兩層，上塑「風起」二字；北碉樓呈長方形，四層高，正面「雲飛」灰塑，碉樓上鑲嵌三面報時鐵鐘；「風起」「雲飛」兩座碉樓均建於民國七年（1918年），南北呼應，交相輝映，建築風格中西合璧，為當時村民護村、御敵之用，是村內標志性建築。

古碉樓

「風起」「雲飛」兩座碉樓均建於民國七年

會同村現存40多座傳統民居，而坐落在會同村西南面坡道上的棲霞仙館別具一格，它仿照西洋別墅建造，蘭亭、茅亭和啖荔亭三座涼亭中西合璧，風格迥異，門樓兼具瞭望功能，民國文化風情濃郁，是珠海現存三大歷史園林之一。相傳是莫氏族人莫仕揚的嫡孫為紀念其妻子鄭玉霞所建，這座泛黃的建築至今仍流傳著各種神秘的傳說，深深庭院內古樹異木叢生，每一處，都古意盎然。

庭院內古樹異木叢生，古意盎然

近年來，珠海高新區繪就鄉村全面振興新畫卷，會同村「修舊如舊」，煥發新的生機。調梅祠活化成會同電影小館，以光影為載體再現古韻會同，壘成一個全新的文化據點；會同祠改造為閱潮書店，成為古村中一隅清靜之地，古樸的建築風格更讓書店蝶變為「最美鄉村書店」；莫氏大宗祠也是搖身一變成為會同村史館。三大祠堂被賦予了新的時代意義和使命，古樸典雅與現代的完美融合，既拂去了歲月的滄桑，又唯美地保留了遠古的記憶。

會同村「修舊如舊」，煥發新的生機

會同村已成為以生態休閒與文化旅遊為主題的新鄉村建設示範片區

如今，隨著會同那洲片區文旅新亮點的打造，一個融合文、商、旅、產的國風主題旅遊村落已初具規模，會同村已成為以生態休閒與文化旅遊為主題的新鄉村建設示範片區，先後摘得「廣東省美麗鄉村精品線路」「廣東鄉村振興大擂台五強村」「廣東省文化和旅遊特色村」等稱號。2013年《中國古鎮》特種紀念郵票上的風景，正是美麗的會同古村，這條名為「尋覓唐家灣人文風情之旅」的路線還登上全國鄉村旅遊精品線路名單。一張張亮麗名片下，會同古村的風姿永不褪色，在歲月的蹉跎下歷久彌新。

會同村美景

2013年第一組《中國古鎮》特種紀念郵票上的景色，正是為美麗的會同古村

常言道：若無閒事掛心頭，便是人間好時節。來這里，品嘗一杯老屋咖啡，手捧一卷詩書悅讀，遠離煩囂都市，享受片刻寧靜，便是人間好時節。