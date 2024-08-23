國產遊戲亦能畫質精美　《黑神話：悟空》美術總監的文化自信

萬眾期待的中國第一款3A遊戲大作《黑神話：悟空》在8月20日正式發行，短短數天已經賣出超過450萬份，同時在線玩家人數更一度超過200萬人，創下歷史新紀錄。

國產遊戲《黑神話：悟空》是一款由「遊戲科學」（GameScience）開發，取材自《西遊記》的單機動作角色扮演遊戲，其中畢業於中國美術學院的楊奇，就是主要創始人之一，也是該遊戲的美術總監。

令人津津樂道的畫質精美場景，正是出自楊奇的手筆。



黑神話：悟空｜首款國產3A遊戲 媲美歐美日大作

《黑神話：悟空》正式面世，立即掀起一股遊玩熱潮。（視覺中國/當代中國授權）

所謂「3A遊戲」，亦即是「AAA遊戲」，雖然沒有準確的定義，但能夠被稱得「3A遊戲」，基本上就說明該遊戲是超高水準的作品，例如有近年來享負盛名的「艾爾登法環」（Elden Ring），以及在2023年勇奪得「最佳年度遊戲」（Game of the Year）大獎的《柏德之門3》（Baldur's Gate 3）。

《黑神話：悟空》講述唐僧師徒取經成功後，孫悟空被封鬥戰勝佛，卻漸漸銷聲匿跡。玩家將扮演一位「天命人」，為了探尋昔日傳說的真相，踏上一條充滿危險與驚奇的西遊之路。

除了劇情新穎及不輸其他大作的遊戲性，《黑神話：悟空》的另外一個大賣點是畫質非常精美的場景，這也是要成為「3A遊戲」不可或缺的一環。

楊奇與製作團隊為了令效果達至最佳，不少場景、古建築，都是實地考察全國多地後，再在遊戲中高度還原，幾乎每個場景、鏡頭都是照片級。

據說精心挑選至少36處現實地方作為遊戲背景，包括有天津薊縣獨樂寺、山西晉城玉皇廟、重慶大足石刻等。

黑神話：悟空｜不嫌題材老套 美術總監楊奇有自信

楊奇小時候就有學習國畫，與中國文化有很深的淵源。（網上圖片）

楊奇從小就學習國畫，大學生涯則是在中國美術學院的油畫系就讀，鑽研將傳統繪畫用於創作大型歷史文化題材。到了大學二年級的時候，一心想要將來投身遊戲產業的楊奇，更全副心機放在數字繪畫之中。

楊奇曾經為以東方元素為題材的大型網上遊戲《山海志online》擔任角色設計，當時他的作品已經令人眼前一亮。

楊奇對於「歷史」這個主題情有獨鍾，之所以會選擇西遊記作為故事背景，也與此有關。一方面雖然西遊記是「老掉牙」的題材，但楊奇對於文化有自信，也對於自己的能力有自信。

另一方面，楊奇在實地考察中發現了時間正無情摧殘古建築，為了能「保留」它們，遂決定將這些都放進去遊戲之中，讓人們有更多方式去感受古建築之美。楊奇在取材時也不能去觸碰，然後在後期數碼還原時也不做材質變化，連灰塵都盡力保留。

楊奇認為，現實中當然隨時都可以去親臨現場欣賞古建築，但即使修復工作花費了極大的精力，但仍然不能讓人完全感受到最初的情形，因此更適合在一個虛擬的場景中呈現出來。

為了令遊戲畫面更精美，楊奇與團隊到全國多地實地考察。（網上圖片）

位於山西朔州的崇福寺在遊戲中重現，幾可亂真。（網上圖片）

黑神話：悟空｜楊奇堅持6年多不放棄 打造國產遊戲輝煌

從2018年立項到終於發行，《黑神話：悟空》歷經了6年多的時間終於面世，過程中難免多次傳出「難產」的傳言。

楊奇不斷強調，興趣是從事遊戲產業很重要的前提，有了興趣和喜歡，遇到問題才會迎難而上。

同時，創作遊戲要有一定的冒險精神，要敢於去積極嘗試新的事物。選擇哪一個主題或文化定位，與自身的身份、血統沒有任何關係，完全要取決於有興趣，「如果沒有興趣的話就是做不好，同樣如果你真的有興趣的話，其實無論以後遇到什麼樣的困難，你也更容易克服。」

楊奇的興趣就是遊戲產業，堅持到底，終於成功打造出中國第一款3A遊戲大作《黑神話：悟空》。（網上圖片）

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