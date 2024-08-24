中國古建築最多的地方是哪？　最古老木塔、最著名懸空寺都在此

五千年歷史，為中國留下數不清的文物古迹。俗話說，「地下文物看陝西，地上文物看山西。」作為中華文明的起源地之一，山西現存2.8萬餘處古建築、5.3萬餘處不可移動文物，相信是中國現存古建築最多的地方，最古老的木塔、最完整的琉璃古塔、最著名的懸空寺，都在山西。



山西現存古建築逾2.8萬處 全國最多

山西歷史悠久，相傳是上古時期帝王堯、舜、禹建都的地方，留存下眾多文物古迹，特別是種類豐富的古建築，有「五千年文明看山西」、「地上文物看山西」的說法。

山西臨汾的陶寺遺址，被視為中華文明起源地之一，這裏發現的總面積為1,400平方米的祭祀區大型古建築，是中國發現最早的固體天文觀測點遺迹。（視覺中國/當代中國授權）

那麼山西有多少「地上文物」呢？

第三次全國文物普查及山西省文物局的數據顯示，目前山西共有不可移動文物逾5.3萬處，古建築文物逾2.8萬處，是中國現存各類古建築最多的省份。其中，全國重點文物保護（「國保」）單位共531處，當中有超過410處是古建築，自1996年至今穩坐「國保」第一大省的位置。山西的平遙古城、五台山和雲岡石窟，更被列入世界文化遺產。

山西五台山於2009年作為「文化景觀」被列入《世界遺產名錄》，圖為被譽為「中國第一國寶」的五台山佛光寺。（視覺中國/當代中國授權）

山西古建的年代，上溯唐朝，下至民國，從中可以看到中國木構古建築1,000多年來的演變軌迹，因此山西也被譽為「中國古代建築藝術博物館」。

山西古建築有多少「中國之最」？

中國現存元代以前的木結構古建築中，有80%在山西境內；僅存的4座唐代建築遺存，全部在山西境內，分別是五台山佛光寺東大殿、南禪寺大殿、平順天台庵大殿、芮城廣仁廟正殿。

山西古建築不僅數量多，還擁有許多「中國之最」。

高23餘米的飛雲樓，為純木質結構，斗拱密布，精巧絕倫，被譽為「中華第一木樓」。（Getty/當代中國授權）

五台山佛光寺東大殿，是中國現存最早的殿堂型建築實例。山西永濟市的黃河蒲津渡遺址，是唐代最大的橋樑工程之一。山西大同的華嚴寺天宮樓閣，是中國僅存的遼代建築模型。

山西萬榮縣東岳廟內的飛雲樓，號稱「中華第一木樓」，與應縣木塔並稱「南樓北塔」。

山西洪洞縣的飛虹塔，是中國現存最完整的琉璃古塔，以黃、綠、藍三彩琉璃裝飾，始建於漢代，於明代重建。

世界聞名的山西古建奇迹——恆山懸空寺。（視覺中國/當代中國授權）

位於山西大同的恆山懸空寺，是中國最著名的懸空寺之一，始建於北魏，現存建築是於明清時期重建。40多間房屋全靠數十根木柱支撐，建造在半山懸崖之上，令人歎為觀止。

山西應縣木塔，被視為中國木結構古建築的代表，也是中國唯一保存至今的古代木塔，塔上斗拱結構共有54種之多，令人稱奇。（Getty/當代中國授權）

山西的應縣木塔，是世界現存最古老最高大的純木結構樓閣式建築，已有900多年歷史，高逾67米，平面呈八角形，以木結構為支撐，設計科學、構造完美。木塔建成300多年後的元朝時期，相傳曾經歷7日大地震而巋然不動，堪稱奇迹。中國當代建築大師梁思成曾感歎，這座木塔是「獨一無二的偉大作品」。

山西古建保護 探索民間「認養」新方式

山西為甚麼能留存這樣多古建築？

主要是因為地理位置封閉，受戰亂影響較小；加上氣候乾燥，有益古建築保護。

山西平遙古城，於1997年被列為世界文化遺產，是中國銀行業的發源地，現存明清民宅等古建築約4,000座，被稱作研究中國古代城市的樣本。（Getty/當代中國授權）

山西省政府近年亦非常重視對古建築的保護，於2017年啟動「文明守望工程」，探索調動社會力量參與文物保護、利用，至2021年完成文物認養238處，吸引社會資金3億元。

2020年，山西省出台《山西省加強文物保護利用改革工作方案》，提出15項任務，涉及文物保護利用、人才培養、文物安全長效機制建立等，指出要2025年要基本形成文物保護利用傳承體系，令文物安全形勢明顯好轉。

山西雲岡石窟於2001年被列為世界文化遺產，現存約51個主要洞窟，超過5萬尊佛像，是中國四大石窟之一。（Getty/當代中國授權）

2020年4月，山西成立古建築與彩塑壁畫保護研究院，負責全省地上不可移動文物的調查、勘探、發掘、保護和研究工作，包括文物科技保護、數碼化保護等。

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