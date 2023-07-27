山西發現1300多處文物發掘點　已發掘300餘座戰國早中期墓葬

據《中國新聞網》報道，近日，山西一國道改線工程發現1300多處文物發掘點，已發掘300餘座戰國古墓，涉及周、漢、明、清等朝代。



據悉，山西臨汾國道108改線項目工程全線共發現涉及周、漢、明、清等朝代1300多處文物發掘點，出土銅器、陶器、瓷器等各類器物1857件(組)。國道108線襄汾-曲沃-侯馬過境改線工程是山西省重點工程，建設主體為臨汾市人民政府，採用PPP模式建設，全長約67.7公里，採用雙向4車道一級公路標準建設，設大中橋19座、互通7處、收費站1處。

山西省為全國重點文物保護單位數量第一的省份，地上地下文物眾多。山西省考古研究院研究員田建文表示，項目施工前，將考古前置，避開了陶寺、丁村、侯馬晉國遺址等重點文物保護區域。截至目前，在薛莊文物發掘地，已經發掘出300餘座戰國早中期墓葬。

中交集團相關負責人表示，施工過程中，項目團隊第一時間邀請地方文保單位現場踏勘，制定方案，快速打通20餘條發掘進地便道等，切實做到守護歷史文脈。因環境涉鐵交叉點多，面臨交通導改難、徵地拆遷難、協調進地難等問題。其中，設計路線與既有鐵路4次交叉，分別是3次採用轉體T構上跨施工和1次採用下穿施工，是項目施工重難點。

據悉，項目建成後，將極大減輕山西臨汾南部地區的交通壓力，進一步提升沿線通行能力，對改善沿線城區環境，擴大城市發展空間，提高社會經濟效益具有重要意義。