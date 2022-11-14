山西絳縣喬野寨遺址發現多個時期文化遺存　距今逾5000年

近期，山西省考古研究院的考古人員在絳縣喬野寨遺址，發現距今超過5000年的廟底溝二期、龍山及商、周等時期遺存。



喬野寨遺址位於絳縣古絳鎮喬野寨村周邊，運城盆地東北部邊緣地帶，遺址文化內涵豐富，兼有廟底溝二期、龍山及商、周等時期遺存。

喬野寨遺址位置圖。（微信公眾號＠考古匯）

廟底溝二期文化遺存

山西省考古研究院介紹，廟底溝二期文化遺存分布於遺址北部坡地間，中心區處於北部的陽面坡上。所見遺蹟有陶窯、灰坑等；遺物以陶器為主，另有少量石、骨器等，部分為採集所得。

考古人員在遺址僅發現1座陶窯，但破壞嚴重。另發現6座灰坑，按形制可分鍋底坑、直壁平底坑、袋狀坑等，部分坑內有陶片、少量獸骨等。

遺址文物中以陶器為主，另有少量石器等。陶器多為夾砂灰陶和泥質灰陶，此外還有少量的夾砂褐陶等。紋飾以籃紋、附加堆紋為主，可辨器形有夾砂深腹罐、小口高領罐、折肩罐、小口瓶、敞口盆、寬沿盆等。

龍山時期文化遺存

龍山時期文化遺存位於遺址南部，東、西兩沖溝之間的台地上。所見遺跡主要為灰坑；遺物以陶器為主，另有少量石器等。

陶器多為夾砂灰陶和泥質灰陶，此外還有少量的夾砂褐陶等。紋飾以繩紋為主，可辨器形有鬲、罐、斝、豆等。

商代文化遺存

商代文化遺存位於遺址北部坡地的東側。此次調查未發現商代遺跡，所見遺物以陶器為主，均為地表採集所得。

所採商代陶片均為夾砂灰陶，飾繩紋，個體碎小，形制難辨。綜合器物陶質、紋飾等特點，判斷陶片的時代大致為商時期，個別或存在早至二里頭文化時期的可能。

商代陶片。（微信公眾號＠考古匯）

東周文化遺存

東周文化遺存位於遺址南部台地上。所見遺蹟有灰坑、墓葬等，遺物以陶器為主。

陶器多為夾砂灰陶和夾砂褐陶，此外還有少量泥質灰陶和泥質紅陶等。紋飾以繩紋為主，可辨器形有鬲、鼎、豆、深腹盆等。

東周陶器。（微信公眾號＠考古匯）

喬野寨遺址兼有廟底溝二期、龍山及商、周等時期遺存

考古人員在喬野寨遺址發現多個時期的考古學文化遺存，其中包括灰坑、陶窯、墓葬等遺跡，並採集到較為豐富的陶、石、骨器等。其中，以廟底溝二期文化時期的發現最為豐富。

山西省考古研究院介紹，喬野寨遺址廟底溝二期遺存的文化面貌與垣曲古城東關、陶寺等遺址相似。喬野寨灰坑、陶窯的發現，說明該遺址廟底溝二期時為一處聚落遺址，且擁有製陶手工業。

這次發現的廟底溝二期聚落遺址等級較高，為晉南地區少見；灰坑中發現的廟底溝二期的灼燒卜骨在晉南地區也較少發現，說明曾存在祭祀行為；發現的高等級遺物，如白陶等，說明該遺址規格較高，可能為一處中心性聚落遺址。