國慶75周年｜｢我和祖國有個約會｣展演在港舉辦　助穗港澳融合發展

9月3日，香港廣州社團總會、廣州海外聯誼會和澳門廣州社團總會在香港沙田大會堂成功聯合舉辦「我和祖國有個約會——慶祝中華人民共和國成立75周年主題展演」。香港中聯辦、外交部駐港特派員公署、香港民政事務總署、廣東省和廣州市有關單位負責人，以及廣州市榮譽市民、海外社團僑領代表，香港各界代表人士、友好社團代表、穗籍香港社團會員代表和基層市民共1500余人參加活動。



本次展演是廣州海外聯誼會與穗籍港澳社團合作共慶祖國75周年華誕的創新舉措，是「廣州同心苑」文化交流品牌首度在香港亮相，也是本次活動在穗港澳三地巡回展演的首站，希望通過穗港澳三地藝術力量用心打磨的文化精品，以社團力量和智慧為進一步增強港澳同胞家國情懷，攜手全面深化改革、推進中國式現代化廣泛凝聚人心、匯聚力量。通過推動穗港澳三地文化和經濟交融互動、融合發展，進一步全面推進粵港澳大灣區建設，推動穗港澳三地高質量發展，助力廣州市深入實施「百千萬工程」增添新動能、新活力。

本次展演圍繞「心相約」主題共分為三個篇章，邀請廣州歌舞劇院、廣州雜技藝術劇院、廣州市藝術學校、廣州市花都跳繩隊、香港青年樂團等多個團體和來自穗港澳三地的文化界代表人士、愛好者參演，以歌舞、器樂、武術、體育、雜技等多種展演形式，彰顯港澳同胞與祖國同心同德、同向同行的堅定信念。演出開始前，《廣州市百千萬工程宣傳片》深深吸引在場觀眾的眼球，通過形象化的描繪讓港澳同胞讀懂廣州市「百縣千鎮萬村高質量發展工程」的價值和意義。

「我和祖國有個約會」慶祝中華人民共和國成立75周年主題展演在香港成功舉辦

第一篇章「心·心系祖國」，霍震寰等香港愛國愛港代表人士以一首《我愛你中國》唱出了所有中華兒女的共同心聲，拉開了展演序幕。器樂聯奏《獅子山下》《我的驕傲》《歌唱祖國》和歌舞《木棉花最紅》《最美民族風》演繹，激發港澳同胞對國家的深厚情感，堅定同心共築中國夢的信念。

第二篇章「相·相伴情深」，世界武術錦標賽冠軍、十大傑出新香港青年」陳穗津、劉徐徐用中華武術演繹的《功夫》、花式跳繩《繩采飛揚》等兼具技術性和觀賞性的表演，展示中華文化的獨特魅力。歌舞《廣州好風光》《來咗唔想走》向觀眾細述廣州故事，展現美好廣州、魅力花城。

「我和祖國有個約會」慶祝中華人民共和國成立75周年主題展演在香港成功舉辦

第三篇章「約·約赴未來」，國家一級演員、著名粵劇表演藝術家歐凱明用粵歌《海上生明月》深情傳遞遊子追光輝、灣月照我還的情感共鳴。全新演繹的多首穗港澳經典老歌《海闊天空》《東方之珠》《紅日》《中國人》和雜技《力量》，展現大灣區文化交融的生動畫面。演出最後，歌舞《祖國》將整場展演的氣氛推至最高潮，優美的歌詞旋律與真摯的情感相結合，展現全體中華兒女那一顆顆跳動著的赤忱中國心。

據了解，由廣州市精心打造的「廣州同心苑」文化交流品牌，於2024年1月成立，目前共有6個文化交流團600多名成員，堅持對內豐富文化生活，對外傳播中華優秀文化。接下來，「廣州同心苑」將以這次主題展演為契機，創作更多的優秀作品，持續講好中國故事、灣區故事、廣州故事。