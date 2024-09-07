直接以江河湖泊命名　分別是哪三省份？其中一個面積等於4個香港

中國34個省級行政區的名字各有來由，其中有3個省是直接、完整地以當地河流或湖泊為名，大家知道是哪3個嗎？



黑龍江 3000公里中俄國界

黑龍江是中俄國界河，近年河中已建起連接兩國大橋。圖為2022年通車的中俄黑河-布拉戈維申斯克界河公路大橋。（網上圖片）

直接以河流和湖泊為名的省份，最北的是黑龍江省；該省因為黑龍江流經而得名。

作為河流的黑龍江全長5,000公里，流經中國、蒙古和俄羅斯，其中約3,000公里是中國和俄羅斯的國界河，中國方面主要就在黑龍江省境內；若以中國境內（包括國界河）的長度計，黑龍江是中國第三長河。

這條河為何稱為黑龍江？據說是因為其水色黝黑，蜿蜒如遊龍。

至於黑龍江省，它不單是中國最北，也是最東端的省級行政區，面積47.3萬平方公里，為中國第6大省區，常住人口超過3,000萬，省會哈爾濱。

該省是中國重要的裝備製造業、能源工業基地，農業也非常發達，耕地面積、糧食產量都居全國第一，是名副其實的糧倉。

青海湖是「青色的海」

青海湖青海湖是鹹水湖，其名稱源於藏語「青色的海」，它是中國第一大湖，面積約為4,500平方公里，相當於4個香港的大小。（網上圖片）

黑龍江之後是青海省，該省因境內的青海湖而得名。

青海湖是鹹水湖，其名稱源於藏語「青色的海」，它是中國第一大湖，面積約為4,500平方公里，相當於4個香港的大小。

而青海省地處青藏高原東北部，面積超過72萬平方公里，相當於兩個德國，是中國第4大省。不過當地地廣人稀，2023年的人口不足600萬，其中約一半是少數民族，包括藏、回、蒙古族等。

青海省是長江、黃河、瀾滄江的發源地，有「中華水塔」之稱；該省還有豐富自然礦物資源，包括石油、天然氣、鉀鹽、鋰等。

浙江是河流？就是錢塘江

錢塘江在農曆初一至初五、十五至二十，都會出現大潮，尤其以七月十五前後和八月十五前後的最為壯觀。（Getty/當代中國授權）

第三個直接以河流湖泊為名的省份，是東南沿海的浙江省。

有叫浙江的大河嗎？地圖上找不到呢。現在沒有，但浙江作為地名已有千多年歷史，那時當地的第一大河就叫浙江。物換星移，後來地名的浙江一直沿用，河流的浙江卻改了名，現在就叫錢塘江。

錢塘江全長僅500多公里，即使在中國境內也不算大河，惟它有獨特的大喇叭形入海口，由此形成的「錢江潮」天下聞名。

杭州西湖美景聞名中外

杭州是浙江省會，市內的西湖是最著名旅遊點。（視覺中國/當代中國授權）

浙江省面積10.5萬平方公里，在全國排24位，不過它是中國擁有最多島的省份，面積超過500平方米的海島超過3,000個。

該省傳統製造業發達，踏入新世紀後數字經濟也飛速發展，電商巨擘阿里巴巴的總部就設在浙江省會杭州。

另外，該省旅遊資源非常豐富，杭州西湖、水鄉烏鎮等更是聞名中外。

實除了上述3省，中國還有更多省份的名字是間接來山川湖泊，主要是在「自然地標」後面加上方位詞，例如山東、山西；河南、河北；湖南、湖北，至於這些省名說的是哪座山、哪條河和哪個湖，這是後話。

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