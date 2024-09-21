「粉紅芒草」仙氣美景在哪？　鑽進亂子草海洋世界　僅限秋天！

秋天除了賞楓葉、賞銀杏，還能賞「粉紅芒草」粉黛亂子草。每年秋天，那一片粉色如薄霧般的浪漫景致，總會吸引無數遊客朝聖打卡。本篇搜羅了4個中國人氣粉黛亂子草打卡地，讓大家足不出戶，就能欣賞仙氣十足的粉紅「海洋」，准備好了嗎？快看以下分享吧！



杭州臨平粉黛亂子草 如置身浪漫童話故事

要數最早在網絡上突圍而出的粉黛亂子草，一定非杭州臨平粉黛草海莫屬。

每年9月下旬開始，這裏約40多畝仙氣十足的粉黛亂子草逐漸盛開，仿如巨型粉色棉被，軟綿綿地鋪蓋在臨平廣闊平原上，感覺柔軟又舒適。

在杭州臨平，40多畝粉黛畝亂子草在廣闊的平原上鋪展開來，猶如一張巨型的粉色棉被，十分壯觀。（TO旅行記@小紅書/當代中國授權）

說到粉黛亂子草，大家或許不知道它又名為「毛芒亂子草」，特點是葉片與花穗隨着季節變色；葉片一年四季大多是綠色，花朵於秋季則呈現粉紅及紫紅色。

杭州臨平的這片粉色花海，生長高度達70厘米左右，從拍攝角度而言，柔柔粉粉的花穗猶如連綿起伏的波浪，形成一道美麗的風景。

在杭州臨平除了能觀賞粉黛亂子草，四周還有盛開的向日葵、百日草、紅高粱等，花團錦簇，浪漫醉人。（TO旅行記@小紅書/當代中國授權）

微風拂過時，粉黛亂子草海好像捲起層層叠浪，讓人仿佛置身於童話故事《愛麗絲夢遊仙境》中的場景一樣，美得十分不真實。

成都音樂百花谷 粉黛亂子草如海潮洶湧

位於成都新都的音樂百花谷，出了名是個賞花勝地，原來也是個觀賞粉黛亂子草熱點。

百花谷中的粉黛亂子草生長得非常茂密，每一棵差不多有半個人的高度，大家想像一下，每當微風吹過，亂子草猶如海浪般在山坡上起伏波動，驟眼看來好像一片朦朦朧朧的粉嫩迷宮，浪漫又帶點迷幻。

位於成都新都的音樂百花谷，是著名的粉黛亂子草觀賞點之一，每年秋天，都會吸引眾多市民及遊客到此打卡拍照。（曾木木@小紅書/當代中國授權）

來到音樂百花谷，可不能只是單調地觀賞粉黛亂子草，秋天來臨的時候，這裏還有秋菊、楓葉、百合等多種花卉盛開，能讓大家拍個不停。

現場還設大大小小堆砌的「花模型」，喜愛花花世界的朋友，記得不要錯過！

南京浦口河岸亂子草 花海配粉黛沙灘浪漫迷人

相比以上介紹的兩個粉黛亂子草打卡地，位於江蘇南京浦口區的河岸花海，更像是一個世外桃源，適合喜歡放鬆腳步的朋友。

浦口區沿着滁河打造的花海景區，佔地800畝，一年四季都有不同花草欣賞，包括玫瑰、薰衣草、月季、鬱金香等等，是南京最新的打卡熱點。（視覺中國/當代中國授權）

南京浦口河岸的粉黛亂子草一片片、一株株地挨着，纏綿交錯；細細的絨毛，嬌嫩的顏色，在明媚陽光照耀下，顯得格外可愛。這時候大家可放下手機，深深呼吸一口，好好地享受片刻的寧靜舒暢。

值得一提的是，在亂子草花海旁邊有個夢幻的粉色沙灘，沙灘就像是天使打翻的顏料盤似地，將粉紅、粉黃、粉青等顔色散落在海灘上。

漫步南京浦口河岸的粉紅色沙灘，每一步腳印都會變成粉紅珊瑚泥沙上的蜿蜒「軌道」，為戀人留下美好回憶。（視覺中國/當代中國授權）

西安大明宮國家遺址公園 賞粉黛亂子草最方便

可能有人認為觀賞亂子草，必須翻山越嶺，不過，在西安就有一處地方打破了這個想法。

西安大明宮國家遺址公園毗鄰多條公交及地鐵路綫，公園藏着約20畝的大片粉黛亂子草。粉黛亂子草位於大明宮北部太液池以南，大家從景區北門入口，步行5分鐘左右便可找到目標。

每年9月中旬至11月，西安大明宮國家遺址公園就會開滿夢幻的粉黛亂子草，花海在古建築的襯托下更顯雅致。（視覺中國/當代中國授權）

花海視野開闊，遠遠望過去，猶如置身遼闊的荒野，目之所及都是粉色的海洋。來到大明宮太液池，還可欣賞水波粼粼的湖色，映照四周垂柳蒼翠，組成一幅美不勝收的風景畫。

粉黛亂子草花期由9月持續至11月，大家不妨約朋友籌劃「快閃」拍攝之旅，說不定有更多意外收穫呢！

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